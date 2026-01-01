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        Больше не доступен

        Флэш-накопитель USB

        FM16FD170D/00

        Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

        Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB MOTION от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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        Мгновенный перенос файлов

        Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

        • 16 ГБ

        • Motion Edition 2.0

        • 2 шт. в упаковке

        Стильный яркий дизайн

        Выбери свой стильный цвет: карамельно-розовый, фиолетово-пурпурный, желто-зеленый или электрик, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

        Объем памяти 16 ГБ для хранения больших файлов данных

        Емкость памяти 16 ГБ позволяет обмениваться большими объемами данных через порт USB переносного или персонального компьютера.

        Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

        Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

        Технические характеристики

        Инструкции и документация

        Локализованная торговая брошюра

        • PDF файл, 73.1 kB
        • 21 July 2026

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        • • Уникальные предложения