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    Фильтр с защитой на наноуровне

    FY1410/30
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Интеллектуальная очистка Интеллектуальная очистка Интеллектуальная очистка
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      Фильтр с защитой на наноуровне

      FY1410/30
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Интеллектуальная очистка

      Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Фильтр с защитой на наноуровне

      Интеллектуальная очистка

      Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах

      Интеллектуальная очистка

      Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Фильтр с защитой на наноуровне

      Интеллектуальная очистка

      Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах

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        Фильтр с защитой на наноуровне

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Интеллектуальная очистка

        Удерживает 99,97 % частиц

        • Удерживает 99,97 % частиц
        Срок службы — 24 месяца

        Срок службы — 24 месяца

        Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 от Philips имеет 111 слоев. В развернутом виде он имеет площадь около 1,6 м2, что обеспечивает срок службы до 24 месяцев.

        Удерживает 99,97 % частиц

        Удерживает 99,97 % частиц

        Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 от Philips изготовлен из высококачественных материалов. Он удерживает до 99,97 %* частиц размером 0,3 мкм — именно таким размером обладают самые распространенные аллергены, содержащиеся в воздухе, вредные частицы, вирусы* и бактерии*. Высококлассный прочный фильтр с устойчивой структурой обеспечивает качественную очистку воздуха.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китай

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