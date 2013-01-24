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Чистый воздух — всегда
Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи благодаря нанопористой структуре.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистый воздух — всегда
Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи благодаря нанопористой структуре.
Чистый воздух — всегда
Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи благодаря нанопористой структуре.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистый воздух — всегда
Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи благодаря нанопористой структуре.
Фильтр с защитой на наноуровне
Цена магазина Philips
Итого:
Доказано Европейским центром исследования аллергий (ECARF): устраняет аллергены, например пыльцу, пыль, пылевых клещей, перхоть домашних животных и др.
Доказано Airmid: эффективно устраняет до 99,9 % бактерий и вирусов, включая H1N1.
Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром обеспечивает простую и удобную установку.
Рабочая поверхность слоя угольного фильтра по площади сопоставима с 24 футбольными полями.
Слой HEPA с технологией Philips VitaShield изготовлен из сверхтонкой неплетеной ткани с площадью поверхности 2,4 м2. Обеспечивает долговечность и стабильно высокую эффективность.
Высокое качество
Вес и габариты
Замена
Страна изготовления