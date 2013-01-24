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    Series 3

    Фильтр с защитой на наноуровне

    FY2180/30
    Общая оценка / 5
    • Чистый воздух — всегда Чистый воздух — всегда Чистый воздух — всегда
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      Series 3 Фильтр с защитой на наноуровне

      FY2180/30
      Общая оценка / 5

      Чистый воздух — всегда

      Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи благодаря нанопористой структуре.

      Цена магазина Philips

      Series 3 Фильтр с защитой на наноуровне

      Чистый воздух — всегда

      Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи благодаря нанопористой структуре.

      Чистый воздух — всегда

      Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи благодаря нанопористой структуре.

      Цена магазина Philips

      Series 3 Фильтр с защитой на наноуровне

      Чистый воздух — всегда

      Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи благодаря нанопористой структуре.

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        Series 3

        Series 3

        Фильтр с защитой на наноуровне

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Чистый воздух — всегда

        Удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм

        Устраняет аллергены, например пыльцу, пыль, перхоть домашних животных и др.

        Доказано Европейским центром исследования аллергий (ECARF): устраняет аллергены, например пыльцу, пыль, пылевых клещей, перхоть домашних животных и др.

        Устраняет до 99,9 % бактерий и вирусов (H1N1)

        Доказано Airmid: эффективно устраняет до 99,9 % бактерий и вирусов, включая H1N1.

        Простое обслуживание фильтра и неразборная конструкция

        Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром обеспечивает простую и удобную установку.

        Поглощает и задерживает формальдегид и ЛОС, а также удаляет запахи

        Рабочая поверхность слоя угольного фильтра по площади сопоставима с 24 футбольными полями.

        Эффективно устраняет частицы размером до 0,003 мкм (в 800 раз меньше PM2.5)

        Слой HEPA с технологией Philips VitaShield изготовлен из сверхтонкой неплетеной ткани с площадью поверхности 2,4 м2. Обеспечивает долговечность и стабильно высокую эффективность.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Удаляет бактерии
          Да
          Удаляет формальдегид
          Да
          Удаляет PM2.5
          Да
          Удаляет толуол
          Да
          Удаляет вирусы
          Да

        • Вес и габариты

          Вес изделия
          1,1  кг
          Вес, включая упаковку
          1,3  кг
          Размеры изделия (Д х Ш х В)
          228*288*286
          Размер упаковки (Д x Ш x В)
          325*325*500  миллиметра

        • Замена

          Встроенный фильтр
          Для очистителя воздуха серии 2000(i)

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китае

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