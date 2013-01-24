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    Увлажняющий фильтр

    FY2401/30
    Общая оценка / 5
    • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.
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      Увлажняющий фильтр

      FY2401/30
      Общая оценка / 5

      Здоровый воздух. Всегда.

      Увлажняющий фильтр Philips обеспечивает оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение

      Цена магазина Philips

      Увлажняющий фильтр

      Здоровый воздух. Всегда.

      Увлажняющий фильтр Philips обеспечивает оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение

      Здоровый воздух. Всегда.

      Увлажняющий фильтр Philips обеспечивает оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение

      Цена магазина Philips

      Увлажняющий фильтр

      Здоровый воздух. Всегда.

      Увлажняющий фильтр Philips обеспечивает оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение

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        Увлажняющий фильтр

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Здоровый воздух. Всегда.

        Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение

        * Улучшенный увлажняющий фильтр для продления срока службы в два раза

        Улучшенный увлажняющий фильтр имеет срок службы 6 месяцев, что вдвое больше, чем у фильтра предыдущего поколения.

        Оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение

        Этот увлажняющий фильтр толщиной 30 мм изготовлен из ПЭТ и имеет 12-уровневую пористую структуру. Поверхность фильтра раскрывается до 15662 см2, что гарантирует оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Темно-серый

        • Вес и габариты

          Вес изделия
          0,1  кг
          Размеры изделия (Д х Ш х В)
          502 x 130 x 30

        • Страна изготовления

          Страна изготовления
          Китае

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            • Показатель срока службы основан на сравнении со старым фильтром (Philips HU4102) в тех же условиях тестирования. Улучшенный увлажняющий фильтр имеет срок службы вдвое больше старого фильтра.

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