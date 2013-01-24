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Фильтр с активированным углем

FY2420/30
Общая оценка / 5
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите Позаботьтесь о том, чем вы дышите Позаботьтесь о том, чем вы дышите
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    Фильтр с активированным углем

    FY2420/30
    Общая оценка / 5

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Угольный фильтр с ячеистой структурой обеспечивает эффективное удаление летучих органических соединений и запахов. Узнать обо всех преимуществах

    Фильтр с активированным углем

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Угольный фильтр с ячеистой структурой обеспечивает эффективное удаление летучих органических соединений и запахов. Узнать обо всех преимуществах

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Угольный фильтр с ячеистой структурой обеспечивает эффективное удаление летучих органических соединений и запахов. Узнать обо всех преимуществах

    Фильтр с активированным углем

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Угольный фильтр с ячеистой структурой обеспечивает эффективное удаление летучих органических соединений и запахов. Узнать обо всех преимуществах

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      Позаботьтесь о том, чем вы дышите

      Гарантия сокращения летучих органических соединений и запахов

      • Сокращает количество ЛОС*
      • Сокращает количество запахов
      Срок службы — 12 месяцев

      Срок службы — 12 месяцев

      В развернутом виде площадь поглощающей поверхности с активированным углем приблизительно равна площади 43 футбольных полей, что обеспечивает постоянную защиту и длительный срок службы до 12 месяцев.

      Эффективное сокращение количества летучих органических соединений и запахов

      Угольный фильтр с ячеистой структурой предназначен для эффективного удаления различных газов, включая вредные летучие органические соединения и запахи.

      Технические характеристики

      • Логистические данные

        Код 12NC
        883442030770

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