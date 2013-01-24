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2000 Series

Фильтр с защитой на наноуровне

FY2422/30
Общая оценка / 5
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите Позаботьтесь о том, чем вы дышите Позаботьтесь о том, чем вы дышите
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    2000 Series Фильтр с защитой на наноуровне

    FY2422/30
    Общая оценка / 5

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Фильтр NanoProtect S3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. 24 месяца службы для качественного результата надолго. Узнать обо всех преимуществах

    2000 Series Фильтр с защитой на наноуровне

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Фильтр NanoProtect S3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. 24 месяца службы для качественного результата надолго. Узнать обо всех преимуществах

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Фильтр NanoProtect S3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. 24 месяца службы для качественного результата надолго. Узнать обо всех преимуществах

    2000 Series Фильтр с защитой на наноуровне

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Фильтр NanoProtect S3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. 24 месяца службы для качественного результата надолго. Узнать обо всех преимуществах

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      Позаботьтесь о том, чем вы дышите

      Гарантия очищения на 99,97 %

      • Удерживает 99,97 % частиц
      Срок службы — 24 месяца*

      Срок службы — 24 месяца*

      Фильтр Philips NanoProtect S3 имеет множество слоев. В развернутом виде его площадь составляет около 2 м2, что обеспечивает длительный срок службы.

      Улавливает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм*

      Улавливает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм*

      Фильтр NanoProtect S3 от Philips изготовлен из высококачественных материалов. Он удерживает до 99,97 % частиц размером 0,3 мкм — размер самых распространенных аллергенов, содержащихся в воздухе, вредных частиц, вирусов и бактерий. Высококлассный прочный фильтр с устойчивой структурой обеспечивает качественную очистку воздуха.

      Технические характеристики

      • Логистические данные

        Код 12NC
        883442230770

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