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    Увлажняющий фильтр NanoCloud

    FY2425/30
    Общая оценка / 5
    • Чистый воздух — всегда Чистый воздух — всегда Чистый воздух — всегда
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      Увлажняющий фильтр NanoCloud

      FY2425/30
      Общая оценка / 5

      Чистый воздух — всегда

      Превосходное увлажнение благодаря технологии NanoCloud Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Увлажняющий фильтр NanoCloud

      Чистый воздух — всегда

      Превосходное увлажнение благодаря технологии NanoCloud Узнать обо всех преимуществах

      Чистый воздух — всегда

      Превосходное увлажнение благодаря технологии NanoCloud Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Увлажняющий фильтр NanoCloud

      Чистый воздух — всегда

      Превосходное увлажнение благодаря технологии NanoCloud Узнать обо всех преимуществах

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        Увлажняющий фильтр NanoCloud

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Чистый воздух — всегда

        • Технология NanoCloud
        • Простота очистки

        Эффективная технология NanoCloud: на 99 %* меньше бактерий

        Гигиеничность и безопасность технологии Philips NanoCloud подтверждена сертификатом. Доказанная эффективность: на 99 %* меньше бактерий в воздухе по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями.

        Простая очистка увлажняющего фильтра

        Продуманный дизайн упрощает очистку и уход за увлажняющим фильтром: просто снимите диск с фильтром с крепления и промойте увлажняющий фильтр под струей воды.

        Оповещение системы контроля качества воздуха о замене увлажняющего фильтра

        Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить увлажняющий фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена, устройство перестает работать. Вращающийся увлажняющий фильтр не останавливается в воде, он перестает вращаться при отсутствии воды или при достижении предварительно установленного уровня влажности. При этом вентилятор продолжит вращаться в режиме очистителя, высушивая увлажняющий фильтр. Воздух в вашем доме всегда будет здоровым.

        Никакой белой пыли и влажных пятен

        Благодаря технологии Philips NanoCloud прибор распыляет частицы мелкодисперсного водяного пара, поэтому в комнате не образуются белая пыль и влажные пятна.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китае

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            • Протестировано на наличие бактерий Staphylococcus Albus и фага MS2, антибактериальные свойства протестированы в соответствии с GB21551.3 с использованием Staphylococcus Albus с исходной концентрацией 1*105 кое/м3

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