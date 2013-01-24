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    Фильтр с защитой на наноуровне

    FY3432/10
    Общая оценка / 5
    • Чистый воздух — всегда Чистый воздух — всегда Чистый воздух — всегда
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      Фильтр с защитой на наноуровне

      FY3432/10
      Общая оценка / 5

      Чистый воздух — всегда

      Угольный фильтр с ячеистой структурой обеспечивает эффективное удаление летучих органических соединений и запахов. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Фильтр с защитой на наноуровне

      Чистый воздух — всегда

      Угольный фильтр с ячеистой структурой обеспечивает эффективное удаление летучих органических соединений и запахов. Узнать обо всех преимуществах

      Чистый воздух — всегда

      Угольный фильтр с ячеистой структурой обеспечивает эффективное удаление летучих органических соединений и запахов. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Фильтр с защитой на наноуровне

      Чистый воздух — всегда

      Угольный фильтр с ячеистой структурой обеспечивает эффективное удаление летучих органических соединений и запахов. Узнать обо всех преимуществах

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        Фильтр с защитой на наноуровне

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Чистый воздух — всегда

        Гарантия сокращения летучих органических соединений и запахов

        • Сокращает количество ЛОС*
        • Сокращает количество запахов
        Срок службы — 12 месяцев

        Срок службы — 12 месяцев

        В развернутом виде площадь поглощающей поверхности с активированным углем приблизительно равна площади 43 футбольных полей, что обеспечивает постоянную защиту и длительный срок службы до 12 месяцев.

        Эффективное сокращение количества летучих органических соединений и запахов

        Угольный фильтр с ячеистой структурой предназначен для эффективного удаления различных газов, включая вредные летучие органические соединения и запахи.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Удаляет запахи
          Да
          Удаляет летучие органические соединения
          Да

        • Вес и габариты

          Вес изделия
          0,5  кг
          Вес, включая упаковку
          1,3  кг
          Размеры изделия (Д х Ш х В)
          290 x 10 x 370
          Размер упаковки (Д x Ш x В)
          302 x 20 x 384  миллиметра

        • Замена

          Фильтр AC
          Для очистителя воздуха серии 3000(i)

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китай

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