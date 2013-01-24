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Чистый воздух — всегда
Фильтр HEPA NanoProtect захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. 24 месяца службы для качественного результата надолго. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистый воздух — всегда
Фильтр HEPA NanoProtect захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. 24 месяца службы для качественного результата надолго. Узнать обо всех преимуществах
Чистый воздух — всегда
Фильтр HEPA NanoProtect захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. 24 месяца службы для качественного результата надолго. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистый воздух — всегда
Фильтр HEPA NanoProtect захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. 24 месяца службы для качественного результата надолго. Узнать обо всех преимуществах
Фильтр HEPA NanoProtect
Цена магазина Philips
Итого:
Фильтр HEPA NanoProtect серии 2 от Philips изготовлен из высококачественных материалов. Он удерживает до 99,97 % частиц размером 0,3 мкм — размер самых распространенных аллергенов, содержащихся в воздухе, вредных частиц, вирусов и бактерий. Высококлассный прочный фильтр с устойчивой структурой обеспечивает качественную очистку воздуха.
Фильтр HEPA Philips NanoProtect имеет множество слоев. В развернутом виде он имеет площадь около 2 м2, что обеспечивает длительный срок службы.