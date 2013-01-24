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    Фильтр HEPA NanoProtect

    FY3433/10
    Общая оценка / 5
    • Чистый воздух — всегда Чистый воздух — всегда Чистый воздух — всегда
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      Фильтр HEPA NanoProtect

      FY3433/10
      Общая оценка / 5

      Чистый воздух — всегда

      Фильтр HEPA NanoProtect захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. 24 месяца службы для качественного результата надолго. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Фильтр HEPA NanoProtect

      Чистый воздух — всегда

      Фильтр HEPA NanoProtect захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. 24 месяца службы для качественного результата надолго. Узнать обо всех преимуществах

      Чистый воздух — всегда

      Фильтр HEPA NanoProtect захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. 24 месяца службы для качественного результата надолго. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Фильтр HEPA NanoProtect

      Чистый воздух — всегда

      Фильтр HEPA NanoProtect захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. 24 месяца службы для качественного результата надолго. Узнать обо всех преимуществах

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        Фильтр HEPA NanoProtect

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Чистый воздух — всегда

        Гарантия очищения на 99,97 %

        • Удерживает 99,97 % частиц
        Улавливает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм

        Улавливает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм

        Фильтр HEPA NanoProtect серии 2 от Philips изготовлен из высококачественных материалов. Он удерживает до 99,97 % частиц размером 0,3 мкм — размер самых распространенных аллергенов, содержащихся в воздухе, вредных частиц, вирусов и бактерий. Высококлассный прочный фильтр с устойчивой структурой обеспечивает качественную очистку воздуха.

        Срок службы — 24 месяца

        Фильтр HEPA Philips NanoProtect имеет множество слоев. В развернутом виде он имеет площадь около 2 м2, что обеспечивает длительный срок службы.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китае

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