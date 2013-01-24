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2000 Series

Фильтр с защитой на наноуровне

FY5185/30
Общая оценка / 5
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите Позаботьтесь о том, чем вы дышите Позаботьтесь о том, чем вы дышите
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    2000 Series Фильтр с защитой на наноуровне

    FY5185/30
    Общая оценка / 5

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Фильтр NanoProtect удаляет 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов и мельчайших частиц размером 0,003 мкм, включая пыль, загрязнения, бактерии и вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах

    2000 Series Фильтр с защитой на наноуровне

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Фильтр NanoProtect удаляет 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов и мельчайших частиц размером 0,003 мкм, включая пыль, загрязнения, бактерии и вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Фильтр NanoProtect удаляет 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов и мельчайших частиц размером 0,003 мкм, включая пыль, загрязнения, бактерии и вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах

    2000 Series Фильтр с защитой на наноуровне

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Фильтр NanoProtect удаляет 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов и мельчайших частиц размером 0,003 мкм, включая пыль, загрязнения, бактерии и вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах

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      Позаботьтесь о том, чем вы дышите

      Удаляет 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов

      • Удерживает 99,97 % частиц
      Удаляет 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов

      Удаляет 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов

      Фильтр NanoProtect S3 от Philips изготовлен из высококачественных материалов. Он устраняет 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов и мельчайших частиц размером 0,003 мкм, включая вредные частицы, вирусы и бактерии. Высококлассный прочный фильтр с устойчивой структурой обеспечивает качественную очистку воздуха.

      Срок службы — 24 месяца

      Срок службы — 24 месяца

      Фильтр Philips NanoProtect S3 имеет множество слоев. В развернутом виде его площадь составляет около 2,44 квадратного метра, что обеспечивает длительный срок службы.

      Технические характеристики

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Логистические данные

        Код 12NC
        883418240540

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