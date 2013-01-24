Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Фильтр NanoProtect удаляет 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов и мельчайших частиц размером 0,003 мкм, включая пыль, загрязнения, бактерии и вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Фильтр NanoProtect удаляет 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов и мельчайших частиц размером 0,003 мкм, включая пыль, загрязнения, бактерии и вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Фильтр NanoProtect удаляет 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов и мельчайших частиц размером 0,003 мкм, включая пыль, загрязнения, бактерии и вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Фильтр NanoProtect удаляет 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов и мельчайших частиц размером 0,003 мкм, включая пыль, загрязнения, бактерии и вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах
Фильтр NanoProtect S3 от Philips изготовлен из высококачественных материалов. Он устраняет 99,97 % содержащихся в воздухе аллергенов и мельчайших частиц размером 0,003 мкм, включая вредные частицы, вирусы и бактерии. Высококлассный прочный фильтр с устойчивой структурой обеспечивает качественную очистку воздуха.
Фильтр Philips NanoProtect S3 имеет множество слоев. В развернутом виде его площадь составляет около 2,44 квадратного метра, что обеспечивает длительный срок службы.
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