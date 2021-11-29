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    Replacement filter

    Для очистителя воздуха 3 в 1 AMF220

    FYM220/30
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Чистый воздух — всегда Чистый воздух — всегда Чистый воздух — всегда
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      Replacement filter Для очистителя воздуха 3 в 1 AMF220

      FYM220/30
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Чистый воздух — всегда

      Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает ЛОС, а также удаляет запахи благодаря пористой структуре. Узнать обо всех преимуществах

      Replacement filter Для очистителя воздуха 3 в 1 AMF220

      Чистый воздух — всегда

      Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает ЛОС, а также удаляет запахи благодаря пористой структуре. Узнать обо всех преимуществах

      Чистый воздух — всегда

      Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает ЛОС, а также удаляет запахи благодаря пористой структуре. Узнать обо всех преимуществах

      Replacement filter Для очистителя воздуха 3 в 1 AMF220

      Чистый воздух — всегда

      Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает ЛОС, а также удаляет запахи благодаря пористой структуре. Узнать обо всех преимуществах

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        Replacement filter

        Replacement filter

        Для очистителя воздуха 3 в 1 AMF220

        Итого:

        Чистый воздух — всегда

        • Срок службы фильтра до 24 месяцев
        • Фильтр HEPA и угольный фильтр

        До 24 месяцев службы*

        Philips рекомендует заменять фильтр очистителя воздуха не позднее, чем через 24 месяца после первого использования.

        Оригинальный сменный компонент

        Только фильтры Philips обеспечивают эффективную работу устройства.

        Фильтр HEPA удерживает 99,95 % частиц размером 0,003 мкм**

        Система фильтрации HEPA устраняет 99,95 % частиц размером 0,003 мкм**. 3-слойная система содержит фильтр предварительной очистки, фильтр HEPA и угольный фильтр. Фильтр предварительной очистки улавливает крупные частицы, такие как пыль и волосы. Затем фильтр HEPA задерживает вирусы, бактерии, пыль, перхоть животных, пыльцу, вредные газы с улицы, пылевых клещей, споры плесени, дым, а также другие аллергены и загрязняющие вещества. После этого угольный фильтр устраняет вредные газы и неприятные запахи.

        Очистка со всех сторон

        Круговой дизайн фильтра обеспечивает прохождение через него воздуха со всех сторон, что обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и удобство использования.

        технические характеристики

        • Рабочие параметры

          Фильтрация частиц*
          99,95 % (0,003 мкм)
          Рекомендуемый срок службы фильтра****
          24 месяца
          Фильтрация вирусов**
          99,9 %

        • Замена

          Совместимые продукты
          AMF220

        • Содержание

          Встроенный фильтр
          Да

        • Уровни фильтрации

          Угольный фильтр
          Да
          Фильтр HEPA
          Да
          Фильтр предварительной очистки
          Да

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            Риски, связанные с продуктом
            • Рекомендуемый срок службы — это теоретический расчет, основанный на среднем уровне частиц в воздухе вне помещения, который составляет 35 мкг/м³, при работе очистителя на самом низком режиме скорости в помещении площадью 39 м² в течение 16 часов в день.
            • * Протестировано в 2020 году организацией IUTA в соответствии с DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия.
            • * * На основе тестирования на коэффициент уменьшения количества микробов в воздухе, проходящем через фильтр, проведенным организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).
            • * * Отдельно очиститель воздуха не защищает от COVID-19, однако может помочь вам защитить себя и свою семью (Агентство по охране окружающей среды США).
            • * * * На основе тестирования воздуха, проходящего через фильтр, проведенного независимой лабораторией; тестирование проводилось в камере 30 м³ согласно стандарту GB21551.3-2010 с бактериями Staphylococcus Albus 8032.

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