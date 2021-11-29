Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Чистый воздух — всегда
Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает ЛОС, а также удаляет запахи благодаря пористой структуре. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистый воздух — всегда
Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает ЛОС, а также удаляет запахи благодаря пористой структуре. Узнать обо всех преимуществах
Чистый воздух — всегда
Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает ЛОС, а также удаляет запахи благодаря пористой структуре. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистый воздух — всегда
Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает ЛОС, а также удаляет запахи благодаря пористой структуре. Узнать обо всех преимуществах
Для очистителя воздуха 3 в 1 AMF220
Итого:
Philips рекомендует заменять фильтр очистителя воздуха не позднее, чем через 24 месяца после первого использования.
Только фильтры Philips обеспечивают эффективную работу устройства.
Система фильтрации HEPA устраняет 99,95 % частиц размером 0,003 мкм**. 3-слойная система содержит фильтр предварительной очистки, фильтр HEPA и угольный фильтр. Фильтр предварительной очистки улавливает крупные частицы, такие как пыль и волосы. Затем фильтр HEPA задерживает вирусы, бактерии, пыль, перхоть животных, пыльцу, вредные газы с улицы, пылевых клещей, споры плесени, дым, а также другие аллергены и загрязняющие вещества. После этого угольный фильтр устраняет вредные газы и неприятные запахи.
Круговой дизайн фильтра обеспечивает прохождение через него воздуха со всех сторон, что обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и удобство использования.
Рабочие параметры
Замена
Содержание
Уровни фильтрации