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Функциональная гладильная доска
Гладильная доска — важный элемент всего процесса глажения. Уникальная конструкция гладильной доски Philips значительно ускоряет и упрощает глажение. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Функциональная гладильная доска
Гладильная доска — важный элемент всего процесса глажения. Уникальная конструкция гладильной доски Philips значительно ускоряет и упрощает глажение. Узнать обо всех преимуществах
Функциональная гладильная доска
Гладильная доска — важный элемент всего процесса глажения. Уникальная конструкция гладильной доски Philips значительно ускоряет и упрощает глажение. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Функциональная гладильная доска
Гладильная доска — важный элемент всего процесса глажения. Уникальная конструкция гладильной доски Philips значительно ускоряет и упрощает глажение. Узнать обо всех преимуществах
Гладильная доска
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Покрытие доски изготовлено из 100%-ого хлопка и включает слои из пеноматериала и войлока. Благодаря этому поверхность мягкая и удобна для глажения.
Дорожная блокировка препятствует случайному складыванию доски во время глажения и раскладыванию при хранении. Особая конструкция с двойными ножками и нескользящими насадками делает гладильную доску более устойчивой.
Покрытие доски
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