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    Гладильная доска

    GC221/98
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Функциональная гладильная доска Функциональная гладильная доска Функциональная гладильная доска
      -{discount-value}

      - Гладильная доска

      GC221/98
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Функциональная гладильная доска

      Гладильная доска — важный элемент всего процесса глажения. Уникальная конструкция гладильной доски Philips значительно ускоряет и упрощает глажение. Узнать обо всех преимуществах

      - Гладильная доска

      Функциональная гладильная доска

      Гладильная доска — важный элемент всего процесса глажения. Уникальная конструкция гладильной доски Philips значительно ускоряет и упрощает глажение. Узнать обо всех преимуществах

      Функциональная гладильная доска

      Гладильная доска — важный элемент всего процесса глажения. Уникальная конструкция гладильной доски Philips значительно ускоряет и упрощает глажение. Узнать обо всех преимуществах

      - Гладильная доска

      Функциональная гладильная доска

      Гладильная доска — важный элемент всего процесса глажения. Уникальная конструкция гладильной доски Philips значительно ускоряет и упрощает глажение. Узнать обо всех преимуществах

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        Гладильная доска

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        Функциональная гладильная доска

        • Разработана для парогенераторов
        Многослойное покрытие доски для гладкого скольжения

        Многослойное покрытие доски для гладкого скольжения

        Покрытие доски изготовлено из 100%-ого хлопка и включает слои из пеноматериала и войлока. Благодаря этому поверхность мягкая и удобна для глажения.

        Разработано для высокой надежности: дорожная блокировка и насадки для устойчивости ножек

        Разработано для высокой надежности: дорожная блокировка и насадки для устойчивости ножек

        Дорожная блокировка препятствует случайному складыванию доски во время глажения и раскладыванию при хранении. Особая конструкция с двойными ножками и нескользящими насадками делает гладильную доску более устойчивой.

        • Покрытие доски

          Верхний слой
          100% хлопок
          Четвертый слой
          Войлок
          Второй слой
          Пена
          Третий слой
          "Капля-стоп"

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