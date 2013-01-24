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    Philips Walita

    Паровой утюг

    GC2560
    Walita
    Общая оценка / 5
    Walita
    • Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный
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      Philips Walita Паровой утюг

      GC2560
      Общая оценка / 5

      Простой, быстрый и эффективный

      Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 95 г, мощностью 2100 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Walita Паровой утюг

      Простой, быстрый и эффективный

      Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 95 г, мощностью 2100 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах

      Простой, быстрый и эффективный

      Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 95 г, мощностью 2100 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Walita Паровой утюг

      Простой, быстрый и эффективный

      Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 95 г, мощностью 2100 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах

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        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Простой, быстрый и эффективный

        Более продолжительная подача пара

        • Автоматическое отключение
        Постоянная мощная подача пара

        Постоянная мощная подача пара

        Мощность 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Антипригарное покрытие подошвы

        Антипригарное покрытие подошвы

        Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

        Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

        Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

        Постоянная подача пара до 32 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 32 г/мин для лучшего разглаживания складок.

        Технические характеристики

        • Комфортное глажение

          Дополнительный комфорт
          Свободный поворот шнура на 360 градусов
          Управляемая очистка от накипи
          Двойная система очистки от накипи
          Длина шнура
          2  м
          Никаких протечек
          Система "капля-стоп"
          Безопасен в использовании
          • Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг
          • Превышает международные стандарты перепада напряжения
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          до 32 г/мин
          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Заостренный носик
          Распылитель
          Да
          Паровой удар
          до 95 г/мин
          Вертикальное отпаривание
          Да

        • Легко использовать

          Управление
          • Индикатор нагрева
          • Настройка подачи пара
          Быстрый нагрев
          Да
          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Кнопка переключения режимов

        • Гладкое скольжение

          Подошва
          Антипригарная подошва

        • Технические характеристики

          Частота
          50–60
          Питание
          2100
          напряжение
          220–240

        • Вес и габариты

          Габариты изделия
          29,5 x 11,6 x 19,5
          Вес продукта
          1,2

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