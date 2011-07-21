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Philips ComfortCare Паровой утюг GC2710 30 г

GC2710/02
Общая оценка / 5
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    Philips ComfortCare Паровой утюг GC2710 30 г

    GC2710/02

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips ComfortCare Паровой утюг GC2710 30 г

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips ComfortCare Паровой утюг GC2710 30 г

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    Из утюга перестал поступать пар, из него капает коричневая вода или выходят белые частицы?

    Возможно, требуется очистка от накипи.

     

    Узнайте, как очищать от накипи утюг и парогенератор.

     

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