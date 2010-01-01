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    Philips PowerLife Паровой утюг GC2906/02 2000 Вт, подача пара 30 г/мин, паровой удар 85 г с подошвой SteamGlide

    GC2906/02
    Общая оценка / 5
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      Philips PowerLife Паровой утюг GC2906/02 2000 Вт, подача пара 30 г/мин, паровой удар 85 г с подошвой SteamGlide

      GC2906/02

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips PowerLife Паровой утюг GC2906/02 2000 Вт, подача пара 30 г/мин, паровой удар 85 г с подошвой SteamGlide

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips PowerLife Паровой утюг GC2906/02 2000 Вт, подача пара 30 г/мин, паровой удар 85 г с подошвой SteamGlide

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      Из утюга перестал поступать пар, из него капает коричневая вода или выходят белые частицы?

      Возможно, требуется очистка от накипи.

       

      Узнайте, как очищать от накипи утюг и парогенератор.

       

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