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PowerLife

Паровой утюг

GC2930/30
Общая оценка / 5
  • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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    PowerLife Паровой утюг

    GC2930/30
    Общая оценка / 5

    Создан для работы, день за днем

    Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PowerLife Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    Создан для работы, день за днем

    Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PowerLife Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

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      Создан для работы, день за днем

      С подошвой SteamGlide

      • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 120г
      • Подошва SteamGlide
      • Очистка от накипи
      • 2300 Вт
      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Мощная подача пара для быстрого глажения

      Мощная подача пара для быстрого глажения

      Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

      Постоянная подача пара до 35 г/мин

      Постоянная подача пара до 35 г/мин

      Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Паровой удар 120 г помогает легко разгладить даже самые жесткие складки

      Паровой удар 120 г помогает легко разгладить даже самые жесткие складки

      Паровой удар 120 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

      Таблетка против накипи разрушает накипь так, что ее легко смыть

      Таблетка против накипи разрушает накипь так, что ее легко смыть

      Со временем в утюге накапливается накипь. Эта таблетка способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Распылитель
        Да
        Постоянная подача пара
        35  г/мин
        Мощность
        2300  Вт
        Паровой удар
        120  г

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        1,8  м

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Дополнительная устойчивость
        Резиновая вставка
        Длина шнура питания
        1,8  м

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Габариты изделия
        29,5 x 11,6 x 19,5  см
        Вес продукта
        1,2  кг
        напряжение
        220–240  В

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