Создан для работы, день за днем

Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах