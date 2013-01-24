Создан для работы, день за днем

Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах