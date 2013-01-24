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PowerLife

Паровой утюг

GC2960/50
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    PowerLife Паровой утюг

    GC2960/50
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Создан для работы, день за днем

    Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

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    PowerLife Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

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      Создан для работы, день за днем

      С подошвой SteamGlide

      • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 130г
      • Подошва SteamGlide
      • Автоотключение и очистка от накипи
      • 2400 Вт
      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Таблетка против накипи разрушает накипь так, что ее легко смыть

      Таблетка против накипи разрушает накипь так, что ее легко смыть

      Со временем в утюге накапливается накипь. Эта таблетка способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Распылитель
        Да

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        1,8  м

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Дополнительная устойчивость
        Резиновая вставка
        Длина шнура питания
        • 1,8 м (за пределами Европы)
        • 1,9 м (в странах Европы)

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Мощность (во всех странах)
        2400  Вт
        напряжение
        220—240 В

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        29,5 x 11,6 x 19,5
        Вес продукта
        1,2  кг

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        до 40 г/мин
        Паровой удар
        До 130 г/мин

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