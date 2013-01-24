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PowerLife

Паровой утюг

GC2965/35
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Общая оценка / 5
  • Создан для эффективной работы день за днем Создан для эффективной работы день за днем Создан для эффективной работы день за днем
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    PowerLife Паровой утюг

    GC2965/35
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Создан для эффективной работы день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг от Philips с подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы — наилучшее соотношение цены и качества! Теперь в комплект входит короб для хранения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PowerLife Паровой утюг

    Создан для эффективной работы день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг от Philips с подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы — наилучшее соотношение цены и качества! Теперь в комплект входит короб для хранения. Узнать обо всех преимуществах

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      Создан для эффективной работы день за днем

      Утюг с термоизолированным коробом для хранения

      • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 130г
      • Подошва SteamGlide
      • Очистка от накипи
      • 2400 Вт
      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Таблетка против накипи разрушает накипь так, что ее легко смыть

      Таблетка против накипи разрушает накипь так, что ее легко смыть

      Со временем в утюге накапливается накипь. Эта таблетка способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      2400 Вт для быстрого нагрева

      2400 Вт для быстрого нагрева

      2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

      Термоизолированный короб для удобства хранения

      Термоизолированный короб для удобства хранения

      Термоизолированный короб предназначен для удобного хранения горячего утюга. Для продления срока службы короба, прежде чем помещать утюг в короб, отсоединяйте его от электросети и сливайте воду из резервуара. Нижняя часть короба при этом может нагреваться, однако риск повреждения отсутствует.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Подача пара
        до 40 г/мин
        Паровой удар
        130  г
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        1,8  м

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Дополнительная устойчивость
        Резиновая вставка

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Мощность (во всех странах)
        2400  Вт

      • Аксессуары

        Термоустойчивый короб для хранения
        Да

      • Разглаживание складок

        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Заостренный носик

      • Исключительное удобство

        Заостренный носик
        Да

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