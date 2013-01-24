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    Паровой утюг

    GC3310
    Общая оценка / 5
    • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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      Паровой утюг

      GC3310
      Общая оценка / 5

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Паровой утюг

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Паровой утюг

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

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        Паровой утюг

        Итого:

        Отличные результаты, минимум усилий

        в 3 раза проще

        • шнур 3 м
        Противокапельная система предотвращает протекание воды на одежду

        Противокапельная система предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

        Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

        Уникальный заостренный носик позволяет прогладить даже самые труднодоступные детали одежды.

        Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

        Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

        Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и совсем нет риска разлить воду!

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Четкая индикация служит для лёгкого определения уровня воды, поэтому всегда с первого взгляда можно определить, достаточно ли воды.

        Удлиненный шнур для удобства перемещения

        Удлиненный шнур позволяет легко дотянуться до края гладильной доски - и дальше!

        Технические характеристики

        • Комфортное глажение

          Дополнительный комфорт
          • Свободный поворот шнура на 360 градусов
          • Сверхчеткий индикатор уровня воды
          Управляемая очистка от накипи
          Двойная система очистки от накипи
          Длина шнура
          3  м
          Никаких протечек
          Противокапельная система
          Объем резервуара для воды
          300  мл

        • Разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          до 35 г/мин
          глажение труднодоступных мест
          Заостренный носик
          Распылитель
          Да
          Паровой удар
          до 95 г/мин

        • Легко использовать

          Простота установки и хранения
          • Увеличенное отверстие для залива воды
          • Встроенное отделение для хранения шнура
          Быстрый нагрев
          Да

        • Гладкое скольжение

          Подошва
          Подошва SteamGlide

        • Технические характеристики

          Частота
          50—60
          Питание
          2200
          Напряжение
          220—240

        • Вес и габариты

          Габариты изделия
          328 x 129 x 163
          Вес продукта
          1,64

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