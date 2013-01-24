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    Паровой утюг

    GC3330/02
    Общая оценка / 5
    • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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      Паровой утюг

      GC3330/02
      Общая оценка / 5

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Паровой утюг

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Паровой утюг

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

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        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Отличные результаты, минимум усилий

        в 3 раза проще

        • 2300 Вт
        • Подача пара 35 г/мин
        • паровой удар 100 г
        Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

        Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

        Уникальный заостренный носик позволяет прогладить даже самые труднодоступные детали одежды.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

        Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

        Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

        Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Технические характеристики

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Подача пара
          Да
          Постоянная подача пара
          35  г/мин
          Паровой удар
          100  г
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Настройка подачи пара
          Да
          Распылитель
          Да
          Мощность
          2300  Вт

        • Легко использовать

          Объем резервуара для воды
          300  мл
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Большое отверстие для залива воды
          Система "капля-стоп"
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          Длина шнура питания
          3  м
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи

        • Технические характеристики

          Масса утюга
          1,64  кг
          Габариты изделия
          32,8 x 12,9 x 16,3  см
          напряжение
          220–240  В

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