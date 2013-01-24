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    EasyCare

    Паровой утюг

    GC3540/02
    Общая оценка / 5
    • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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      EasyCare Паровой утюг

      GC3540/02
      Общая оценка / 5

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      EasyCare Паровой утюг

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      EasyCare Паровой утюг

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

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        EasyCare

        EasyCare

        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Отличные результаты, минимум усилий

        Теперь глажение стало в три раза проще и легче!

        • шнур 3 м
        • Подошва SteamGlide
        • Очистка от накипи
        • 2300 Вт
        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

        Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

        Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

        Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Долгое глажение без долива воды.

        Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

        Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

        Технические характеристики

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи

        • Легко использовать

          Объем резервуара для воды
          300  мл
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Большое отверстие для залива воды
          Система "капля-стоп"
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          Длина шнура питания
          3  м
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Постоянная подача пара
          40  г/мин
          Паровой удар
          120  г
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Настройка подачи пара
          Да
          Распылитель
          Да
          Питание
          2300  Вт

        • Технические характеристики

          напряжение
          220–240  В

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          32,8 x 12,9 x 16,3  см
          Масса утюга
          1,64  кг

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