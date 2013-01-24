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    Azur Performer Паровой утюг

    GC3811/70
    • Быстрее, проще, умнее Быстрее, проще, умнее Быстрее, проще, умнее
      -{discount-value}

      Azur Performer Паровой утюг

      GC3811/70

      Быстрее, проще, умнее

      Паровой утюг Philips Azur Performer совмещает в себе высокую эффективность с простотой в использовании. Функция автоматической регулировки подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани. Подошва SteamGlide Plus ускорит процесс глажения.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Azur Performer Паровой утюг

      Быстрее, проще, умнее

      Паровой утюг Philips Azur Performer совмещает в себе высокую эффективность с простотой в использовании. Функция автоматической регулировки подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани. Подошва SteamGlide Plus ускорит процесс глажения.

      Быстрее, проще, умнее

      Паровой утюг Philips Azur Performer совмещает в себе высокую эффективность с простотой в использовании. Функция автоматической регулировки подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани. Подошва SteamGlide Plus ускорит процесс глажения.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Azur Performer Паровой утюг

      Быстрее, проще, умнее

      Паровой утюг Philips Azur Performer совмещает в себе высокую эффективность с простотой в использовании. Функция автоматической регулировки подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани. Подошва SteamGlide Plus ускорит процесс глажения.

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        Azur Performer

        Azur Performer

        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Быстрее, проще, умнее

        Оцените преимущества инновационной системы подачи пара и контроля температуры

        • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 160г
        • Подошва SteamGlide Plus
        • Очистка от накипи
        • 2400 Вт
        2400 Вт для быстрого нагрева утюга

        2400 Вт для быстрого нагрева утюга

        Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

        Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для разглаживания складок.

        Паровой удар до 160 г

        Паровой удар до 160 г

        Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

        Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

        Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

        Наша лучшая подошва SteamGlide Plus гарантирует идеальное скольжение, а специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара.

        Двойная система очистки от накипи предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи предотвращает образование накипи

        Паровой утюг Philips оснащен двойной системой очистки от накипи, которая предотвращает образование известкового налета с помощью удобной функции очистки от накипи Calc Clean и противоизвестковых капсул. Регулярная очистка парового утюга от накипи предотвращает появление белых пятен и поддерживает эффективную подачу пара для идеальных результатов глажения.

        Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

        Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

        Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

        Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

        Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

        Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

        Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

        Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

        Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

        Технические характеристики

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Вертикальное отпаривание
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          Текстурированная ручка
          Да
          Объем резервуара для воды
          300 мл
          Паровой удар
          160 g
          Система "капля-стоп"
          Да
          Постоянная подача пара
          40 г/мин
          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Носик Triple Precision
          Подошва
          SteamGlide Plus
          Длина шнура питания
          2 m
          Распылитель
          Да
          Мощность
          2400 W
          Быстрое и простое наполнение
          Да
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Открывающаяся сбоку крышка

        • Комфортное глажение

          Длина шнура
          2 m

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи

        • Забота об окружающей среде

          Экорежим
          20 % экономия энергии

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