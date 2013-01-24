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Azur

Паровой утюг

GC4430/02
Общая оценка / 5
  • Мощность и точность Мощность и точность Мощность и точность
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    Azur Паровой утюг

    GC4430/02
    Общая оценка / 5

    Мощность и точность

    Простое разглаживание даже самых жестких складок благодаря мощному паровому утюгу Philips с функцией Ionic DeepSteam. Подошва SteamGlide обеспечивает великолепное скольжение и мощную подачу пара, проникающего глубоко в ткань. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Azur Паровой утюг

    Мощность и точность

    Простое разглаживание даже самых жестких складок благодаря мощному паровому утюгу Philips с функцией Ionic DeepSteam. Подошва SteamGlide обеспечивает великолепное скольжение и мощную подачу пара, проникающего глубоко в ткань. Узнать обо всех преимуществах

    Мощность и точность

    Простое разглаживание даже самых жестких складок благодаря мощному паровому утюгу Philips с функцией Ionic DeepSteam. Подошва SteamGlide обеспечивает великолепное скольжение и мощную подачу пара, проникающего глубоко в ткань. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Azur Паровой утюг

    Мощность и точность

    Простое разглаживание даже самых жестких складок благодаря мощному паровому утюгу Philips с функцией Ionic DeepSteam. Подошва SteamGlide обеспечивает великолепное скольжение и мощную подачу пара, проникающего глубоко в ткань. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощность и точность

      Утюг легко разглаживает складки благодаря функции Ionic DeepSteam

      • Паровой удар 100 г
      • 2400 Вт
      Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

      Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

      В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Подача пара
        Да
        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Паровой удар
        100  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Распылитель
        Да
        Паровой носик
        Да
        Питание
        2400  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        335  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Система "капля-стоп"
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Длина шнура питания
        3  м

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        1,55  кг
        Габариты изделия
        30,3 x 12 x 15,2  см
        напряжение
        220–240  В

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