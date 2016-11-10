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Philips Azur Performer Plus Паровой утюг GC4527/00 Подача пара 50 г/мин, паровой удар 220 г, подошва T-ionicGlide, система автоотключения и очистка от накипи, 2600 Вт

GC4527/00
Общая оценка / 5
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    Philips Azur Performer Plus Паровой утюг GC4527/00 Подача пара 50 г/мин, паровой удар 220 г, подошва T-ionicGlide, система автоотключения и очистка от накипи, 2600 Вт

    GC4527/00

    Philips Azur Performer Plus Паровой утюг GC4527/00 Подача пара 50 г/мин, паровой удар 220 г, подошва T-ionicGlide, система автоотключения и очистка от накипи, 2600 Вт

    Philips Azur Performer Plus Паровой утюг GC4527/00 Подача пара 50 г/мин, паровой удар 220 г, подошва T-ionicGlide, система автоотключения и очистка от накипи, 2600 Вт

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    Из утюга перестал поступать пар, из него капает коричневая вода или выходят белые частицы?

    Возможно, требуется очистка от накипи.

     

    Узнайте, как очищать от накипи утюг и парогенератор.

     

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