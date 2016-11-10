Из утюга перестал поступать пар, из него капает коричневая вода или выходят белые частицы?
Возможно, требуется очистка от накипи.
Узнайте, как очищать от накипи утюг и парогенератор.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
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