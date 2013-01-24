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    Azur Performer Plus

    Паровой утюг

    GC4527/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Быстрее*, проще, умнее Быстрее*, проще, умнее Быстрее*, проще, умнее
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      Azur Performer Plus Паровой утюг

      GC4527/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Быстрее*, проще, умнее

      Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой T-ionicGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Azur Performer Plus Паровой утюг

      Быстрее*, проще, умнее

      Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой T-ionicGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

      Быстрее*, проще, умнее

      Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой T-ionicGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Azur Performer Plus Паровой утюг

      Быстрее*, проще, умнее

      Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой T-ionicGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

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        Azur Performer Plus

        Azur Performer Plus

        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Быстрее*, проще, умнее

        Более эффективная очистка благодаря контейнеру для накипи

        • Пар 50 г/мин, паровой удар 220 г
        • Подошва T-ionicGlide
        • Автоотключение и очистка от накипи
        • 2600 Вт
        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

        Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

        Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

        Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

        Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

        Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

        Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

        Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

        Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

        Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

        Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

        Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.

        Самоочистка для эффективного удаления накипи

        Самоочистка для эффективного удаления накипи

        В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.

        Паровой удар до 220 г позволяет разгладить неподатливые складки

        Паровой удар до 220 г позволяет разгладить неподатливые складки

        Паровой удар до 220 г позволяет разгладить неподатливые складки

        Высококлассная подошва T-ionicGlide

        Высококлассная подошва T-ionicGlide

        T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.

        Мощность 2600 Вт для быстрого нагрева утюга

        Мощность 2600 Вт для быстрого нагрева утюга

        Благодаря мощности 2600 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

        Технические характеристики

        • Легко использовать

          Мягкая ручка
          Да
          Объем резервуара для воды
          300 ml
          Паровой удар
          220 g
          Постоянная подача пара
          50 г/мин
          Подошва
          T-ionicGlide
          Мощность
          2600 W
          Система автоотключения
          Да
          Длина шнура питания
          2 m

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          • Встроенный контейнер для сбора накипи
          • Функция самоочистки

        • Размер и вес

          Вес утюга + подставка
          1,75 kg
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          16 * 32,6 * 14 cm
          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          34,1 * 30 * 36 cm
          Вес (с упаковкой)
          1,52 kg

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