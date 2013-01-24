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    Azur

    Паровой утюг

    GC4845/15
    Общая оценка / 5
    • Совершенство формы Совершенство формы Совершенство формы
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      Azur Паровой утюг

      GC4845/15
      Общая оценка / 5

      Совершенство формы

      Оптимальный вес и конструкция утюга Azur обеспечивают легкое скольжение по любой ткани для разглаживания даже самых труднодоступных участков. В сочетании с мощной подачей пара это гарантирует превосходный результат. Теперь в комплект входит контейнер для хранения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Azur Паровой утюг

      Совершенство формы

      Оптимальный вес и конструкция утюга Azur обеспечивают легкое скольжение по любой ткани для разглаживания даже самых труднодоступных участков. В сочетании с мощной подачей пара это гарантирует превосходный результат. Теперь в комплект входит контейнер для хранения. Узнать обо всех преимуществах

      Совершенство формы

      Оптимальный вес и конструкция утюга Azur обеспечивают легкое скольжение по любой ткани для разглаживания даже самых труднодоступных участков. В сочетании с мощной подачей пара это гарантирует превосходный результат. Теперь в комплект входит контейнер для хранения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Azur Паровой утюг

      Совершенство формы

      Оптимальный вес и конструкция утюга Azur обеспечивают легкое скольжение по любой ткани для разглаживания даже самых труднодоступных участков. В сочетании с мощной подачей пара это гарантирует превосходный результат. Теперь в комплект входит контейнер для хранения. Узнать обо всех преимуществах

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        Azur

        Azur

        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Совершенство формы

        с термоизолированным коробом для хранения

        • Подача пара 45 г/мин; паровой удар 160г
        • Подошва SteamGlide Plus
        • Очистка от накипи
        • 2400 Вт
        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

        Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        2400 Вт для быстрого нагрева

        2400 Вт для быстрого нагрева

        2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

        Паровой удар до 160 г

        Паровой удар до 160 г

        Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

        Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

        Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

        Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

        Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

        Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

        Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

        SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

        SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

        Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide Plus сочетает зону скольжения и зону натяжения.

        Технические характеристики

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          SteamGlide Plus
          Паровой удар
          160  г
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Распылитель
          Да
          Настройка подачи пара
          Да

        • Комфортное глажение

          Длина шнура
          2,5  м

        • Легко использовать

          Объем резервуара для воды
          350  мл
          Система "капля-стоп"
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Открывающаяся сбоку крышка
          Длина шнура питания
          2,5  м
          Система автоотключения
          Да
          Мягкая ручка
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи

        • Аксессуары

          Термоустойчивый короб для хранения
          Да

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