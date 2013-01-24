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Совершенство формы
Оптимальный вес и конструкция утюга Azur обеспечивают легкое скольжение по любой ткани для разглаживания даже самых труднодоступных участков. В сочетании с мощной подачей пара это гарантирует превосходный результат. Теперь в комплект входит контейнер для хранения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Совершенство формы
Оптимальный вес и конструкция утюга Azur обеспечивают легкое скольжение по любой ткани для разглаживания даже самых труднодоступных участков. В сочетании с мощной подачей пара это гарантирует превосходный результат. Теперь в комплект входит контейнер для хранения. Узнать обо всех преимуществах
Совершенство формы
Оптимальный вес и конструкция утюга Azur обеспечивают легкое скольжение по любой ткани для разглаживания даже самых труднодоступных участков. В сочетании с мощной подачей пара это гарантирует превосходный результат. Теперь в комплект входит контейнер для хранения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Совершенство формы
Оптимальный вес и конструкция утюга Azur обеспечивают легкое скольжение по любой ткани для разглаживания даже самых труднодоступных участков. В сочетании с мощной подачей пара это гарантирует превосходный результат. Теперь в комплект входит контейнер для хранения. Узнать обо всех преимуществах
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.
Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.
Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide Plus сочетает зону скольжения и зону натяжения.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Комфортное глажение
Легко использовать
Очистка от накипи
Аксессуары
GC026/30
GC026/00