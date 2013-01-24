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Паровой утюг

GC4851/02
Общая оценка / 5
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    Паровой утюг

    GC4851/02
    Общая оценка / 5

    Совершенство формы

    Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Паровой утюг

    Совершенство формы

    Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

    Совершенство формы

    Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Совершенство формы

    Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

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      Совершенство формы

      Утюг с мощной подачей пара

      • Подача пара 50 г/мин; паровой удар 180г
      • Подошва SteamGlide
      • Система автоотключения
      • 2600 Вт
      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

      Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

      Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

      Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

      Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

      Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Паровой удар до 180 г

      Паровой удар до 180 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.

      Боковая крышка резервуара

      Боковая крышка резервуара

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Постоянная подача пара
        50  г/мин
        Паровой удар
        180  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Распылитель
        Да
        Паровой носик
        Да
        Питание
        2600  Вт
        Настройка подачи пара
        Да

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        2,5  м

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        350  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Система автоотключения
        Да
        Быстрое и простое наполнение
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        1,6  кг
        напряжение
        220—240  В
        Длина шнура
        2,5 м

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