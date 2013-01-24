Совершенство формы
Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Совершенство формы
Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах
Совершенство формы
Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Совершенство формы
Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.
Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.
2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Комфортное глажение
Легко использовать
Очистка от накипи
Технические характеристики
GC026/30
GC026/00