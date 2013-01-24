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    Azur

    Паровой утюг

    GC4860/02
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Совершенство формы Совершенство формы Совершенство формы
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      Azur Паровой утюг

      GC4860/02
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Совершенство формы

      Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Azur Паровой утюг

      Совершенство формы

      Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

      Совершенство формы

      Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Azur Паровой утюг

      Совершенство формы

      Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

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        Azur

        Azur

        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Совершенство формы

        Утюг с мощной подачей пара

        • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
        • Подошва SteamGlide Plus
        • Система автоотключения
        • 2600 Вт
        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

        Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

        Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

        Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

        Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

        Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

        Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

        2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

        2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

        2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        Паровой удар 200 г для разглаживания самых жестких складок

        Паровой удар 200 г для разглаживания самых жестких складок

        Благодаря мощному паровому удару 200 г вы сможете разгладить даже самые жесткие складки

        Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

        Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

        Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.

        SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

        SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

        Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide Plus сочетает зону скольжения и зону натяжения.

        Боковая крышка резервуара

        Боковая крышка резервуара

        Технические характеристики

        • Легко использовать

          Объем резервуара для воды
          350 мл
          напряжение
          220—240 V
          Паровой удар
          200 g
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Мягкая ручка
          Да
          Паровой носик
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          Система "капля-стоп"
          Да
          Постоянная подача пара
          50 г/мин
          Настройка подачи пара
          Да
          Подошва
          SteamGlide Plus
          Распылитель
          Да
          Длина шнура питания
          2,5 m
          Система автоотключения
          Да
          Ionic Deep Steam
          Да
          Мощность
          2600 W
          Вес утюга
          1,6 kg
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Открывающаяся сбоку крышка
          Быстрое и простое наполнение
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи

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