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Azur

Паровой утюг

GC4870/02
Общая оценка / 5
2 награды
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    Azur Паровой утюг

    GC4870/02
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Совершенство формы

    Новая модель утюга Azur от Philips оснащена уникальной функцией ионизации пара для разглаживания самых жестких складок, например, на льне и хлопке. Оптимальный вес и конструкция утюга позволяют добиться идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Azur Паровой утюг

    Совершенство формы

    Новая модель утюга Azur от Philips оснащена уникальной функцией ионизации пара для разглаживания самых жестких складок, например, на льне и хлопке. Оптимальный вес и конструкция утюга позволяют добиться идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    Совершенство формы

    Новая модель утюга Azur от Philips оснащена уникальной функцией ионизации пара для разглаживания самых жестких складок, например, на льне и хлопке. Оптимальный вес и конструкция утюга позволяют добиться идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Azur Паровой утюг

    Совершенство формы

    Новая модель утюга Azur от Philips оснащена уникальной функцией ионизации пара для разглаживания самых жестких складок, например, на льне и хлопке. Оптимальный вес и конструкция утюга позволяют добиться идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

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      Совершенство формы

      Утюг с функцией ионизации пара

      • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
      • Подошва SteamGlide Plus
      • Система автоотключения
      • 2600 Вт
      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

      Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

      В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.

      Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

      Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

      Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

      Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

      Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

      Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

      паровой удар 200 г

      паровой удар 200 г

      паровой удар 200 г

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

      Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

      Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора для сбережения энергии, если он не используется более 5 минут.

      SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

      SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

      Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide PLUS сочетает зону скольжения и зону натяжения.

      Боковая крышка резервуара

      Боковая крышка резервуара

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        SteamGlide Plus
        Постоянная подача пара
        50  г/мин
        Паровой удар
        200  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Ionic Deep Steam
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Распылитель
        Да
        Паровой носик
        Да
        Питание
        2600  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        350  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Длина шнура питания
        2,5  м
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Сдвигающаяся крышка

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        1,6  кг
        напряжение
        220—240  В

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