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    Azur

    Паровой утюг

    GC4870/02
    Общая оценка / 5
    1 награда
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      Azur Паровой утюг

      GC4870/02
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Совершенство формы

      Новая модель утюга Azur от Philips оснащена уникальной функцией ионизации пара для разглаживания самых жестких складок, например, на льне и хлопке. Оптимальный вес и конструкция утюга позволяют добиться идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Azur Паровой утюг

      Совершенство формы

      Новая модель утюга Azur от Philips оснащена уникальной функцией ионизации пара для разглаживания самых жестких складок, например, на льне и хлопке. Оптимальный вес и конструкция утюга позволяют добиться идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

      Совершенство формы

      Новая модель утюга Azur от Philips оснащена уникальной функцией ионизации пара для разглаживания самых жестких складок, например, на льне и хлопке. Оптимальный вес и конструкция утюга позволяют добиться идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Azur Паровой утюг

      Совершенство формы

      Новая модель утюга Azur от Philips оснащена уникальной функцией ионизации пара для разглаживания самых жестких складок, например, на льне и хлопке. Оптимальный вес и конструкция утюга позволяют добиться идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

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        Azur

        Azur

        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

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        Совершенство формы

        Утюг с функцией ионизации пара

        • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
        • Подошва SteamGlide Plus
        • Система автоотключения
        • 2600 Вт
        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

        Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

        Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

        Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

        Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

        Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

        Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

        Паровой удар 200 г

        Паровой удар 200 г

        Паровой удар 200 г

        2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

        2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

        2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

        Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

        В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.

        Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

        Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

        Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

        SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

        SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

        Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide Plus сочетает зону скольжения и зону натяжения.

        Боковая крышка резервуара

        Боковая крышка резервуара

        Технические характеристики

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Паровой носик
          Да
          Паровой удар
          200 g
          Объем резервуара для воды
          350 мл
          Вертикальное отпаривание
          Да
          напряжение
          220–240 V
          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          Система "капля-стоп"
          Да
          Мягкая ручка
          Да
          Настройка подачи пара
          Да
          Постоянная подача пара
          50 г/мин
          Подошва
          SteamGlide Plus
          Мощность
          2600 W
          Система автоотключения
          Да
          Длина шнура питания
          2,5 m
          Ionic Deep Steam
          Да
          Распылитель
          Да
          Вес утюга
          1,6 kg
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Открывающаяся сбоку крышка

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи

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