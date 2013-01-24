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PerfectCare Azur

Паровой утюг

GC4914/20
Общая оценка / 5
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
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    PerfectCare Azur Паровой утюг

    GC4914/20
    Общая оценка / 5

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PerfectCare Azur Паровой утюг

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PerfectCare Azur Паровой утюг

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

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      Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

      Безупречные результаты глажения

      • Пар 50 г/мин; паровой удар 190 г
      • Подошва T-ionicGlide
      • Автоотключение и очистка от накипи
      • Для всех тканей, допускающих глажение
      Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

      Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

      Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

      100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

      100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

      100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

      Протестировано и одобрено независимыми экспертами по тканям

      Протестировано и одобрено независимыми экспертами по тканям

      Утюг протестирован и одобрен независимыми экспертами в области текстиля — DWI, IWTO и Woolmark. Программа Woolmark Apparel Care помогает потребителям выбрать качественные средства для ухода за одеждой, которые были одобрены компанией Woolmark для использования с изделиями из шерсти. На настоящий момент Philips OptimalTEMP является единственной технологией, которая была отмечена сертификатом Woolmark Gold. Вы можете быть уверены, что продукты для ухода за одеждой, одобренные Woolmark Apparel Care, идеально подходят для любых шерстяных вещей.

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      Паровые утюги с технологией OptimalTemp оснащены высококлассной, устойчивой к царапинам подошвой T-ionicGlide от Philips, которая обеспечивает идеальное скольжение. Новое запатентованное покрытие гарантирует превосходный результат глаженья, а продуманная форма и специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

      Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

      Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

      Паровой утюг PerfectCare Azur можно использовать с водопроводной водой благодаря двойной системе очистки от накипи. Капсулы от накипи и функция самоочистки препятствуют образованию известкового налета. Для оптимальных результатов глажения и непрерывной подачи пара рекомендуется использовать деминерализованную воду.

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Паровой утюг автоматически выключается, если не используется в вертикальном положении в течение 3 минут или в горизонтальном положении в течение 2 минут.

      Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

      Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

      Благодаря носику парового утюга Quattro Precision вы сможете с легкостью разгладить даже труднодоступные участки одежды. Специальное углубление облегчает глажение вдоль пуговиц, а благодаря особой конструкции вы сможете контролировать процесс глажения. Мощный паровой удар и узкий носик Quattro Precision позволяют разгладить даже самые мелкие детали одежды.

      Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

      Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

      Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время.

      Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и высокую производительность

      Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и высокую производительность

      Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей, допускающих глажение.

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Паровой удар до 190 г

      Паровой удар до 190 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

      100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        T-ionicGlide
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Постоянная подача пара
        До 50  г/мин
        Паровой удар
        190  г
        Питание
        2600  Вт
        Распылитель
        Да

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        2,5  м

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        350  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Быстрое и простое наполнение
        Да
        Длина шнура питания
        2,5  м

      • Забота об окружающей среде

        Энергосбережение
        Снижение энергопотребления на 10 %

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        1,75  кг

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