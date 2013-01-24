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    PerfectCare Azur

    Паровой утюг

    GC4919/80
    Общая оценка / 5
    • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
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      PerfectCare Azur Паровой утюг

      GC4919/80
      Общая оценка / 5

      Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

      Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      PerfectCare Azur Паровой утюг

      Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

      Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

      Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

      Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      PerfectCare Azur Паровой утюг

      Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

      Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

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        PerfectCare Azur

        PerfectCare Azur

        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

        Ионизированный пар обеспечивает гигиеничность и оптимальные результаты

        • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
        • Подошва T-ionicGlide
        • Автоотключение и очистка от накипи
        • Для всех тканей, допускающих глажение
        Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

        Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

        Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

        100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

        100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

        100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

        100% удобство в использовании, регулировка не требуется

        100% удобство в использовании, регулировка не требуется

        100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

        Высококлассная подошва T-ionicGlide

        Высококлассная подошва T-ionicGlide

        Паровые утюги с технологией OptimalTemp оснащены высококлассной, устойчивой к царапинам подошвой T-ionicGlide от Philips, которая обеспечивает идеальное скольжение. Новое запатентованное покрытие гарантирует превосходный результат глаженья, а продуманная форма и специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

        Ионизированный пар обеспечивает гигиеничность и оптимальные результаты

        Ионизированный пар обеспечивает гигиеничность и оптимальные результаты

        Пар, обогащенный ионами, обеспечивает оптимальные результаты глажения, а ваши вещи всегда будут чистыми.

        Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

        Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

        Паровой утюг PerfectCare Azur можно использовать с водопроводной водой благодаря двойной системе очистки от накипи. Капсулы от накипи и функция самоочистки препятствуют образованию известкового налета. Для оптимальных результатов глажения и непрерывной подачи пара рекомендуется использовать деминерализованную воду.

        Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

        Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

        Благодаря носику парового утюга Quattro Precision вы сможете с легкостью разгладить даже труднодоступные участки одежды. Специальное углубление облегчает глажение вдоль пуговиц, а благодаря особой конструкции вы сможете контролировать процесс глажения. Мощный паровой удар и узкий носик Quattro Precision позволяют разгладить даже самые мелкие детали одежды.

        Уникальный держатель шнура

        Уникальный держатель шнура

        Уникальный держатель крепится к гладильной доске и позволяет удобно разместить шнур во время глажения.

        Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

        Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

        Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей (глажение которых допускается).

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        Паровой удар до 210 г

        Паровой удар до 210 г

        Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

        100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

        100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

        Технические характеристики

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          T-ionicGlide
          Технология OptimalTEMP
          Да
          Постоянная подача пара
          50  г/мин
          Паровой удар
          210  г
          Мощность
          2800  Вт
          Распылитель
          Да

        • Комфортное глажение

          Длина шнура
          2,5  м

        • Легко использовать

          Объем резервуара для воды
          350  мл
          Система "капля-стоп"
          Да
          Мягкая ручка
          Да
          Система автоотключения
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 180 градусов
          Держатель шнура CordGuide
          Аккуратное хранение шнура
          Быстрое и простое наполнение
          Да
          Длина шнура питания
          2,5  м

        • Забота об окружающей среде

          Энергосбережение
          Снижение энергопотребления на 10 %

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи
          Напоминание о необходимости очистки от накипи
          Желтый мигающий индикатор

        • Технические характеристики

          Вес утюга
          1,75  кг

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