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    Парогенератор

    GC6530
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
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      Парогенератор

      GC6530
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

      Благодаря компактному размеру этот утюг Philips невероятно удобен в использовании, а пар под давлением уменьшает время глажения в два раза! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Парогенератор

      Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

      Благодаря компактному размеру этот утюг Philips невероятно удобен в использовании, а пар под давлением уменьшает время глажения в два раза! Узнать обо всех преимуществах

      Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

      Благодаря компактному размеру этот утюг Philips невероятно удобен в использовании, а пар под давлением уменьшает время глажения в два раза! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Парогенератор

      Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

      Благодаря компактному размеру этот утюг Philips невероятно удобен в использовании, а пар под давлением уменьшает время глажения в два раза! Узнать обо всех преимуществах

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        Парогенератор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

        Компактный мощный парогенератор

        • CarryLock
        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

        Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

        Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

        Надежная фиксация утюга на базовой станции

        Надежная фиксация утюга на базовой станции

        Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

        Простая сборка и хранение

        Простая сборка и хранение

        Простая сборка и хранение

        Постоянная подача пара до 110 г/мин для быстрого разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 110 г/мин для эффективного разглаживания всех складок.

        Технические характеристики

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Подача пара
          Да
          Постоянная подача пара
          110  г/мин
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Давление
          до 4
          Паровой носик
          Да
          Питание
          1980—2350  Вт

        • Легко использовать

          Объем резервуара для воды
          800  мл
          Время нагрева
          6  мин
          Метод хранения
          Фиксация Carry-lock
          Хранение шланга
          Отделение для хранения шланга
          Длина шнура питания
          1,8  м
          Длина шланга
          1,7  м

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Очистка от накипи
          Простая промывка

        • Технические характеристики

          напряжение
          220—240  В
          Габариты изделия
          31,9 x 19,9 x 16,6  см
          Масса утюга
          1,2  кг
          Вес утюга + подставка
          4  кг

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