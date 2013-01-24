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    Парогенератор

    GC8330/02
    Общая оценка / 5
    • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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      Парогенератор

      GC8330/02
      Общая оценка / 5

      Отличные результаты, минимум усилий

      Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря съемному резервуару объемом 1,4 л можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Парогенератор

      Отличные результаты, минимум усилий

      Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря съемному резервуару объемом 1,4 л можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар. Узнать обо всех преимуществах

      Отличные результаты, минимум усилий

      Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря съемному резервуару объемом 1,4 л можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Парогенератор

      Отличные результаты, минимум усилий

      Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря съемному резервуару объемом 1,4 л можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар. Узнать обо всех преимуществах

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        Парогенератор

        Philips магазин цена

        Итого:

        Отличные результаты, минимум усилий

        Непрерывная мощная подача пара, резервуар для воды 1,4 литра

        • Паровой удар 180 г
        • 5 бар
        • Подошва SteamGlide
        Экономия 20 % энергии и 40 % воды

        Экономия 20 % энергии и 40 % воды

        В экорежиме вы можете сэкономить 20 % энергии и 40 % воды. Экорежим утюга Philips — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Давление до 5 бар

        Давление до 5 бар

        Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

        Отсоединяемый резервуар для воды большого (1,4 л) объема

        Отсоединяемый резервуар для воды большого (1,4 л) объема

        Для глажения без усилий необходим большой объем пара. Высокий уровень подачи пара требует постоянного заполнения резервуара для воды. Резервуар для воды большого (1,4 л) объема сокращает необходимость в частом заполнении.

        Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

        Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

        Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

        Постоянная подача пара до 120 г/мин

        Постоянная подача пара до 120 г/мин

        Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

        Паровой удар до 180 г

        Паровой удар до 180 г

        Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

        Легкий утюг для глажения без усилий

        Вес утюга составляет всего 1,2 кг, что обеспечивает простое и комфортное глажение.

        Технические характеристики

        • Легко использовать

          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Съемный резервуар для воды
          Время нагрева
          2  мин
          Длина шланга
          1,7  м
          Хранение шланга
          Фиксатор шланга
          Длина шнура питания
          1,8  м
          Объем резервуара для воды
          1400  мл
          Долив в любое время
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Картриджи против накипи, промывка

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          120  г/мин
          Питание
          2400  Вт
          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Паровой удар
          180  г
          Давление
          До 5
          Паровой носик
          Да
          Настройка подачи пара
          Да
          Вертикальное отпаривание
          Да

        • Забота об окружающей среде

          Экорежим
          20 % экономия энергии

        • Технические характеристики

          напряжение
          220—240  В
          Масса утюга
          1,2  кг
          Вес утюга + подставка
          5  кг
          Габариты изделия
          35 x 35 x 25  см

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