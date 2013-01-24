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PerfectCare Expert

Парогенератор

GC9231/02
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  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
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    PerfectCare Expert Парогенератор

    GC9231/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Разглаживайте одежду из любой ткани — от шелка до льна, хлопка, кашемира — в любой последовательности и без необходимости регулировки температуры. PerfectCare обеспечивает невероятно быстрые результаты без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Теперь глажение совсем не составляет труда! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PerfectCare Expert Парогенератор

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Разглаживайте одежду из любой ткани — от шелка до льна, хлопка, кашемира — в любой последовательности и без необходимости регулировки температуры. PerfectCare обеспечивает невероятно быстрые результаты без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Теперь глажение совсем не составляет труда! Узнать обо всех преимуществах

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      Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

      Съемный резервуар для воды удобно наполнять

      • Давление до 6,5 бар
      • Паровой удар 310 г
      • Фиксация Carry-lock
      • Съемный резервуар для воды 1,5 л
      Давление пара до 6 бар

      Давление пара до 6 бар

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

      Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

      Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

      Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Новая подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Новая подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Новая подошва SteamGlide — это лучшая подошва от Philips. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Съемный резервуар для воды 1,5 л, до 2 часов глажения

      Съемный резервуар для воды 1,5 л, до 2 часов глажения

      Резервуар легко снимается для удобного наполнения водой из-под крана. Большое отверстие для залива воды обеспечивает быстрое наполнение резервуара. Резервуар для воды 1,5 л позволяет гладить до 2 часов без необходимости долива воды.

      Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

      Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

      Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Прибор оснащен революционной технологией: 1) улучшенный процессор Smart Control точно регулирует температуру подошвы, поэтому нет необходимости вручную настраивать температуру; 2) мощная циклоническая камера обеспечивает более мощную и постоянную подачу пара для быстрого и простого глажения.

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Паровой удар
        310  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Давление
        До 6
        Паровой носик
        Да
        Питание
        2400  Вт
        Регулировка подачи пара
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Безопасность и удобство использования
        Да

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        1500  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        • Съемный резервуар для воды
        • Большое отверстие для залива воды
        Долив в любое время
        Да
        Время нагрева
        2  мин
        Метод хранения
        Фиксация Carry-lock
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга
        Отделение для хранения шнура
        Отделение для хранения шнура
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Длина шланга
        1,7  м
        Безопасен для всех видов тканей
        Подходит даже для шелка

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Easy De-calc
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Да

      • Технические характеристики

        Размеры упаковки
        30,5 x 33,5 x 49,1  см
        Габариты изделия
        28,3 x 26,3 x 42,4  см
        Вес утюга
        1,2  кг
        Вес утюга + подставка
        5  кг

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