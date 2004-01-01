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    Cast Server Профессиональные ТВ

    HAL6024/12
    • Уверенные трансляции Уверенные трансляции Уверенные трансляции
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      Cast Server Профессиональные ТВ

      HAL6024/12

      Уверенные трансляции

      Philips Cast Server предназначен для пользователей, которые хотят транслировать свой контент в разрешении до 4K на гостиничном телевизоре. Удобна процедура интеграции и приватное подключение к телевизору позволяют обойтись без использования отдельной точки доступа или уникальной сети.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Cast Server Профессиональные ТВ

      Уверенные трансляции

      Philips Cast Server предназначен для пользователей, которые хотят транслировать свой контент в разрешении до 4K на гостиничном телевизоре. Удобна процедура интеграции и приватное подключение к телевизору позволяют обойтись без использования отдельной точки доступа или уникальной сети.

      Уверенные трансляции

      Philips Cast Server предназначен для пользователей, которые хотят транслировать свой контент в разрешении до 4K на гостиничном телевизоре. Удобна процедура интеграции и приватное подключение к телевизору позволяют обойтись без использования отдельной точки доступа или уникальной сети.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Cast Server Профессиональные ТВ

      Уверенные трансляции

      Philips Cast Server предназначен для пользователей, которые хотят транслировать свой контент в разрешении до 4K на гостиничном телевизоре. Удобна процедура интеграции и приватное подключение к телевизору позволяют обойтись без использования отдельной точки доступа или уникальной сети.

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        Cast Server

        Cast Server

        Профессиональные ТВ

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        Уверенные трансляции

        Безопасное и простое решение для конфигураций с профессиональными ТВ

        • Cast Server

        Универсальное решение для трансляций

        Легко интегрируйте Philips Cast Server в ту же сеть IP, что и телевизор, и настройте через интерфейс CMND. Требуется интерфейс Hotel PMS или CMND Reception.

        Удобная работа с Chromecast built-in™

        Philips Cast Server полностью совместим с Chromecast built-in на профессиональных телевизорах Philips. Он также поддерживает смешанные конфигурации с внешними модулями Chromecast v3, например в отелях, где обновление парка телевизоров происходит поэтапно.

        Настраивается под фирменный стиль бренда

        Используйте элементы фирменного стиля вашего бренда и замените фоновое изображение пользовательского интерфейса Cast Server на ваш логотип.

        Больше никаких лишних точек доступа Wi-Fi

        Philips Cast Server не использует отдельную сеть Wi-Fi ­и точки доступа для каждого телевизора, что упрощает сетевое окружение и управление пользователем.

        Уникальная модель для бизнеса

        Cast Server является надежным комплексным решением Philips с лицензией на 5 лет, которая продлевается ежегодно. Вместе с бесплатным ПО PPDS CMND и общим PMS-интерфейсом это серверное решение работает без дополнительных сервисов, что сокращает уровень издержек и делает его самым экономичным в отрасли.

        Включает доступ к статистике трансляций

        Система, полностью соответствующая требованиям GDPR и предлагающая актуальную статистику по использованию приложений с трансляциями для должного управления решением.

        Не нужно подключаться к другой сети Wi-Fi

        Транслировать с мобильных устройств стало еще проще и безопаснее. Не разрывая подключение к сети Wi-Fi, просто отсканируйте QR-код на телевизоре в вашем номере, чтобы выполнить его сопряжение с мобильным устройством.

        Запускайте трансляции любого контента — когда и где удобно.

        После сопряжения пользователи могут запустить трансляцию, коснувшись значка трансляции на любом приложении с функциями трансляции — даже если телевизор отключен.

        Пользовательский интерфейс на предпочитаемом языке

        Когда предпочитаемый язык задается при регистрации в отеле, пользовательский интерфейс также будет изменен, и телевизор будет отображать меню на языке пользователя.

        • Комфорт

          19", крепится на кронштейн
          Да

        • Совместимость

          Работает с
          • Телевизор для гостиниц серии 4500
          • MediaSuite TV серии 5000
          • MediaSuite TV серии 6000

        • Подключения

          Передний
          • Ethernet LAN (гостевая сеть)
          • Вход постоянного тока (5 В)
          • Диагностические исследования
          Назад
          Ethernet LAN (IP-сеть телевизора)
          Диагностические исследования
          2x DB-9 последовательный, 1x HDMI, 2x USB, 1x RJ45

        • Мощность

          Источник питания
          5 В/2 А пост. тока

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Адаптер AC/DC: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 5 В/5 А пост. тока
          • 19" кронштейны для крепления (2 шт.)

        • Размеры

          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          35 x 30 x 10  см
          Вес брутто
          2,6  кг
          Вес продукта
          1,7  кг
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          30 x 22 x 5 см

        • Информация об упаковке

          EAN
          87 18863 80001 0

        • Внешняя упаковка

          GTIN
          1 87 18863 80001 7
          Количество изделий
          5
          Внешняя упаковка (Ш x В x Г)
          35 x 35 x 50  см
          Вес брутто
          13.6  кг

        • Поддержка

          CMND
          v7.5.1 или выше

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            • QR Code является зарегистрированным товарным знаком DENSO WAVE INCORPORATED.
            • Chromecast является товарным знаком Google LLC.
            • Изображения приведены в целях демонстрации и могут не являться точной копией фактического продукта.

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