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Уверенные трансляции
Philips Cast Server предназначен для пользователей, которые хотят транслировать свой контент в разрешении до 4K на гостиничном телевизоре. Удобна процедура интеграции и приватное подключение к телевизору позволяют обойтись без использования отдельной точки доступа или уникальной сети.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уверенные трансляции
Philips Cast Server предназначен для пользователей, которые хотят транслировать свой контент в разрешении до 4K на гостиничном телевизоре. Удобна процедура интеграции и приватное подключение к телевизору позволяют обойтись без использования отдельной точки доступа или уникальной сети.
Уверенные трансляции
Philips Cast Server предназначен для пользователей, которые хотят транслировать свой контент в разрешении до 4K на гостиничном телевизоре. Удобна процедура интеграции и приватное подключение к телевизору позволяют обойтись без использования отдельной точки доступа или уникальной сети.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уверенные трансляции
Philips Cast Server предназначен для пользователей, которые хотят транслировать свой контент в разрешении до 4K на гостиничном телевизоре. Удобна процедура интеграции и приватное подключение к телевизору позволяют обойтись без использования отдельной точки доступа или уникальной сети.
Профессиональные ТВ
Итого:
recurring payment
Легко интегрируйте Philips Cast Server в ту же сеть IP, что и телевизор, и настройте через интерфейс CMND. Требуется интерфейс Hotel PMS или CMND Reception.
Philips Cast Server полностью совместим с Chromecast built-in на профессиональных телевизорах Philips. Он также поддерживает смешанные конфигурации с внешними модулями Chromecast v3, например в отелях, где обновление парка телевизоров происходит поэтапно.
Используйте элементы фирменного стиля вашего бренда и замените фоновое изображение пользовательского интерфейса Cast Server на ваш логотип.
Philips Cast Server не использует отдельную сеть Wi-Fi и точки доступа для каждого телевизора, что упрощает сетевое окружение и управление пользователем.
Cast Server является надежным комплексным решением Philips с лицензией на 5 лет, которая продлевается ежегодно. Вместе с бесплатным ПО PPDS CMND и общим PMS-интерфейсом это серверное решение работает без дополнительных сервисов, что сокращает уровень издержек и делает его самым экономичным в отрасли.
Система, полностью соответствующая требованиям GDPR и предлагающая актуальную статистику по использованию приложений с трансляциями для должного управления решением.
Транслировать с мобильных устройств стало еще проще и безопаснее. Не разрывая подключение к сети Wi-Fi, просто отсканируйте QR-код на телевизоре в вашем номере, чтобы выполнить его сопряжение с мобильным устройством.
После сопряжения пользователи могут запустить трансляцию, коснувшись значка трансляции на любом приложении с функциями трансляции — даже если телевизор отключен.
Когда предпочитаемый язык задается при регистрации в отеле, пользовательский интерфейс также будет изменен, и телевизор будет отображать меню на языке пользователя.
Комфорт
Совместимость
Подключения
Мощность
Аксессуары
Размеры
Информация об упаковке
Внешняя упаковка
Поддержка
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