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Новинка

Hair ClipperСерия 3000

HC3721/15

4.5

| (199) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт

Надежная и эффективная стрижка волос

Легко и уверенно стригите себя и своих близких с машинкой для стрижки волос Philips 3000, которая оснащена самозатачивающимися лезвиями для долговечной работы. Подключите к сети и используйте машинку для высокой мощности.

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Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

Легко использовать, точная стрижка волос

Надежная и эффективная стрижка волос

  • Самозатачивающиеся лезвия

  • 6 установок длины

  • Trim and Flow

  • Питание от сети

Создайте желаемый образ с 6 установками длины

Создайте желаемый образ с 6 установками длины

Благодаря 6 установкам длины с шагом 3 мм эта машинка для стрижки волос поможет уверенно управлять результатом стрижки. Регулируемый гребень позволяет выбирать длину от 3 до 15 мм, а без насадки вы сможете создать контуры, сбривая волоски до 0,5 мм. Надежное и простое подравнивание.

Максимальная точность, долговечность и эффективность

Максимальная точность, долговечность и эффективность

Наши самозатачивающиеся лезвия 41 мм долго остаются острыми и бережно срезают волоски для всегда идеального результата стрижки.

Для простой и ровной стрижки волос дома

Для простой и ровной стрижки волос дома

Оцените комфортную процедуру стрижки на протяжении всего сеанса. Гребень Trim and Flow приподнимает волоски, благодаря чему они не застревают в машинке, пока вы стрижете волосы. Это позволит вам без лишних усилий добиться желаемого образа, используя эту машинку.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.5

из 5

199

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

09/11/2021

Україна

Україна

Хороший продукт

Не пожалел что купил, стрижет на ура, даже в армейском стиле самого себя подстричь не составляет проблем.

Плюсы

Цена, качество, удобство использования.

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос

Дата пользования 2021-07-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос

Дата пользования 2021-07-09

09/12/2020

Україна

Україна

Практичная машинка

Лично мне очень нравится, стрижет хорошо, не шумная, не нужно смазывать лезвие!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос

Дата пользования 2020-08-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос

Дата пользования 2020-08-09

05/11/2020

Україна

Україна

Гарна машинка для підстригання волосся

Отличная машинка, не сильно вибрирует. Очень лёгкая. Стричь легко и быстро. Одна универсальная насадка (ещё в комплекте есть 1 для бороды). Переключается одним пальцем.

Плюсы

Лёгкая

Минусы

При сильном нажатии регулятор высоты насадки возвращается назад.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка для стрижки волос

Дата пользования 2019-10-05

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка для стрижки волос

Дата пользования 2019-10-05

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году 

  1. При регистрации на Philips.com в течение 90 дней с даты покупки.