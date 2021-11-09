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Новинка
Надежная и эффективная стрижка волос
Легко и уверенно стригите себя и своих близких с машинкой для стрижки волос Philips 3000, которая оснащена самозатачивающимися лезвиями для долговечной работы. Подключите к сети и используйте машинку для высокой мощности.
Дополнительно -10% за регистрацию
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Самозатачивающиеся лезвия
6 установок длины
Trim and Flow
Питание от сети
Благодаря 6 установкам длины с шагом 3 мм эта машинка для стрижки волос поможет уверенно управлять результатом стрижки. Регулируемый гребень позволяет выбирать длину от 3 до 15 мм, а без насадки вы сможете создать контуры, сбривая волоски до 0,5 мм. Надежное и простое подравнивание.
Наши самозатачивающиеся лезвия 41 мм долго остаются острыми и бережно срезают волоски для всегда идеального результата стрижки.
Оцените комфортную процедуру стрижки на протяжении всего сеанса. Гребень Trim and Flow приподнимает волоски, благодаря чему они не застревают в машинке, пока вы стрижете волосы. Это позволит вам без лишних усилий добиться желаемого образа, используя эту машинку.
4.5
из 5
199
Отзывы
90%
рекомендуют этот продукт
browski
09/11/2021
Україна
Хороший продукт
Не пожалел что купил, стрижет на ура, даже в армейском стиле самого себя подстричь не составляет проблем.
Плюсы
Цена, качество, удобство использования.
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос
Дата пользования 2021-07-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос
Дата пользования 2021-07-09
Dan B
09/12/2020
Україна
Практичная машинка
Лично мне очень нравится, стрижет хорошо, не шумная, не нужно смазывать лезвие!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос
Дата пользования 2020-08-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка для стрижки волос
Дата пользования 2020-08-09
olekstrel
05/11/2020
Україна
Гарна машинка для підстригання волосся
Отличная машинка, не сильно вибрирует. Очень лёгкая. Стричь легко и быстро. Одна универсальная насадка (ещё в комплекте есть 1 для бороды). Переключается одним пальцем.
Плюсы
Лёгкая
Минусы
При сильном нажатии регулятор высоты насадки возвращается назад.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка для стрижки волос
Дата пользования 2019-10-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка для стрижки волос
Дата пользования 2019-10-05
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году
При регистрации на Philips.com в течение 90 дней с даты покупки.