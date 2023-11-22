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HD2350/80
С корочкой снаружи, нежные внутри
Наслаждайтесь панини с хрустящей золотистой корочкой, сэндвичами с начинкой и даже вафлями. Сэндвичница Philips серии 5000 обеспечивает равномерный и мощный нагрев с помощью съемных антипригарных пластин для удобного приготовления и простой очистки.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сэндвичница
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Сменные пластины позволят готовить как длинные панини с хрустящей корочкой, так и сэндвичи с начинкой и даже вафли!
Быстрый нагрев обеспечивает поджарку до золотистой корочки в этой сэндвичнице для панини мощностью 750 Вт.
Больше никакого пригорания и оттирания губкой. Просто снимите пластины и легко уберите с них остатки пищи благодаря долговечному антипригарному покрытию.
Вкуснейшие сэндвичи: с тающим во рту сыром, аппетитные, с идеальной золотистой корочкой.
Не нужно отключать сэндвичницу от сети для выключения.
Сэндвичница хранится вертикально — как на столешнице, так и в кухонном шкафчике.
Индикаторы четко отображают этап нагрева и этап готовности к приготовлению панини.
Обматывайте кабель для удобного хранения и поддержания чистоты на кухне.
Всегда идеальные сэндвичи с этой сэндвичницей, которую легко открывать и закрывать.
Установите пластины для сэндвичей, чтобы начинка осталась внутри, а сам сэндвич разделился на два удобных треугольника.
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