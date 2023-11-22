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    • С корочкой снаружи, нежные внутри С корочкой снаружи, нежные внутри С корочкой снаружи, нежные внутри
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      Серия 5000 Сэндвичница

      HD2350/80

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      С корочкой снаружи, нежные внутри

      Наслаждайтесь панини с хрустящей золотистой корочкой, сэндвичами с начинкой и даже вафлями. Сэндвичница Philips серии 5000 обеспечивает равномерный и мощный нагрев с помощью съемных антипригарных пластин для удобного приготовления и простой очистки.

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      Серия 5000 Сэндвичница

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      этот продукт
      Серия 5000
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      Серия 5000

      Сэндвичница

      Итого

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      С корочкой снаружи, нежные внутри

      3 комплекта пластин для панини, сэндвичей и вафель

      • Сэндвичница
      • 3 набора насадок для панини, вафель и сендвичей
      • Мощность 750 Вт
      • Компактное вертикальное хранение
      • Световые индикаторы
      3 пары пластин: для панини, вафель и сэндвичей

      3 пары пластин: для панини, вафель и сэндвичей

      Сменные пластины позволят готовить как длинные панини с хрустящей корочкой, так и сэндвичи с начинкой и даже вафли!

      Мощность 750 Вт для идеальной поджарки

      Мощность 750 Вт для идеальной поджарки

      Быстрый нагрев обеспечивает поджарку до золотистой корочки в этой сэндвичнице для панини мощностью 750 Вт.

      Съемные антипригарные пластины, простые в очистке

      Съемные антипригарные пластины, простые в очистке

      Больше никакого пригорания и оттирания губкой. Просто снимите пластины и легко уберите с них остатки пищи благодаря долговечному антипригарному покрытию.

      Равномерный нагрев для плавления сыра и поджарки хлеба

      Равномерный нагрев для плавления сыра и поджарки хлеба

      Вкуснейшие сэндвичи: с тающим во рту сыром, аппетитные, с идеальной золотистой корочкой.

      Переключатель питания для защиты и безопасности

      Переключатель питания для защиты и безопасности

      Не нужно отключать сэндвичницу от сети для выключения.

      Компактное вертикальное хранение для экономии места на кухне

      Компактное вертикальное хранение для экономии места на кухне

      Сэндвичница хранится вертикально — как на столешнице, так и в кухонном шкафчике.

      Индикаторы отображают готовность к приготовлению

      Индикаторы отображают готовность к приготовлению

      Индикаторы четко отображают этап нагрева и этап готовности к приготовлению панини.

      Встроенный отсек для хранения кабеля

      Встроенный отсек для хранения кабеля

      Обматывайте кабель для удобного хранения и поддержания чистоты на кухне.

      Система Easy Lock обеспечивает надежное крепление

      Система Easy Lock обеспечивает надежное крепление

      Всегда идеальные сэндвичи с этой сэндвичницей, которую легко открывать и закрывать.

      Пластины с треугольными разделителями для сохранения начинки внутри сэндвича

      Пластины с треугольными разделителями для сохранения начинки внутри сэндвича

      Установите пластины для сэндвичей, чтобы начинка осталась внутри, а сам сэндвич разделился на два удобных треугольника.

      • Страна изготовления

        Сделано:
        Китай

      • Общие характеристики

        HD2350
        Съемные пластины: сэндвичи/панини/вафли
        Индикатор питания и температуры
        Белый (индикатор питания) / белый (индикатор готовности)
        Антипригарные пластины
        Да
        Смотка кабеля
        Да
        Ручка с фиксатором
        Да
        Выключатель
        Включение/выключение
        Простая очистка
        Да
        Вертикальное хранение
        Да

      • Материалы

        Цвет
        Черный
        Основной корпус
        PF
        Пластины: сэндвичи/панини/вафли
        Алюминиевый сплав + тефлоновое покрытие
        Декоративная панель
        PA6
        Зажим на ручке
        ПК
        Линза
        ПК
        Нагревательный элемент
        HD2350, съемный отражатель

      • Технические характеристики

        Напряжение
        220–240  V
        Мощность
        750  W
        Длина шнура
        0,75  m
        Частота
        50–60  Hz

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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