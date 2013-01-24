Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией
Тостер с широкими слотами и функцией регулирования ширины для приготовления равномерно поджаренных золотисто-коричневых, толстых или тонких ломтиков. Оснащен пылезащитной крышкой, нагревательной подставкой и выдвигающимся поддоном для крошек. Низкая температура стенок, специальный подъемник для небольших хлебцев и кнопка отмены гарантируют безопасность использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией
Тостер с широкими слотами и функцией регулирования ширины для приготовления равномерно поджаренных золотисто-коричневых, толстых или тонких ломтиков. Оснащен пылезащитной крышкой, нагревательной подставкой и выдвигающимся поддоном для крошек. Низкая температура стенок, специальный подъемник для небольших хлебцев и кнопка отмены гарантируют безопасность использования. Узнать обо всех преимуществах
Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией
Тостер с широкими слотами и функцией регулирования ширины для приготовления равномерно поджаренных золотисто-коричневых, толстых или тонких ломтиков. Оснащен пылезащитной крышкой, нагревательной подставкой и выдвигающимся поддоном для крошек. Низкая температура стенок, специальный подъемник для небольших хлебцев и кнопка отмены гарантируют безопасность использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией
Тостер с широкими слотами и функцией регулирования ширины для приготовления равномерно поджаренных золотисто-коричневых, толстых или тонких ломтиков. Оснащен пылезащитной крышкой, нагревательной подставкой и выдвигающимся поддоном для крошек. Низкая температура стенок, специальный подъемник для небольших хлебцев и кнопка отмены гарантируют безопасность использования. Узнать обо всех преимуществах
Тостер Philips со сверхширокими отверстиями для любых ломтиков хлеба — толстых или тонких.
Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.
Корпус тостера не нагревается.
Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.
Аксессуары в комплекте
Общие характеристики
Технические характеристики
Характеристики дизайна