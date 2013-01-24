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Тостер

HD2683/50
Общая оценка / 5
  • Отличные тосты, простая очистка Отличные тосты, простая очистка Отличные тосты, простая очистка
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    Тостер

    HD2683/50
    Общая оценка / 5

    Отличные тосты, простая очистка

    Металлический тостер элегантного дизайна для приготовления тостов на любой вкус. Встроенные функции: нагревательная подставка для простого подогревания булочек, блинчиков и круассанов, семь установок поджаривания, разморозки и подогревания. Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Тостер

    Отличные тосты, простая очистка

    Металлический тостер элегантного дизайна для приготовления тостов на любой вкус. Встроенные функции: нагревательная подставка для простого подогревания булочек, блинчиков и круассанов, семь установок поджаривания, разморозки и подогревания. Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек. Узнать обо всех преимуществах

    Отличные тосты, простая очистка

    Металлический тостер элегантного дизайна для приготовления тостов на любой вкус. Встроенные функции: нагревательная подставка для простого подогревания булочек, блинчиков и круассанов, семь установок поджаривания, разморозки и подогревания. Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Тостер

    Отличные тосты, простая очистка

    Металлический тостер элегантного дизайна для приготовления тостов на любой вкус. Встроенные функции: нагревательная подставка для простого подогревания булочек, блинчиков и круассанов, семь установок поджаривания, разморозки и подогревания. Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все toaster

      Отличные тосты, простая очистка

      Съемный глубокий поддон для хлебных крошек

      • 2 отделения для тостов
      • 3 режима
      • Серебристый/серый
      Широкие ниши подходят для различных видов хлеба

      Широкие ниши подходят для различных видов хлеба

      Благодаря широким отверстиям подходит для различных типов хлеба.

      Подставка для подогрева булочек и круассанов

      Подставка для подогрева булочек и круассанов

      Подставка для подогрева булочек и круассанов.

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

      Корпус тостера не нагревается

      Корпус тостера не нагревается

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Семь режимов приготовления тостов по вашему вкусу

      Семь режимов приготовления тостов по вашему вкусу

      Функция размораживания с последующим поджариванием

      Функция размораживания с последующим поджариванием

      Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

      Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Питание
        1000  Вт
        Размеры ниши (Д x Ш x В)
        136 x 32 x 130  миллиметра
        Длина шнура
        0,9  м
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Серебристо-стальной
        Материалы
        Пластмассовый корпус (PP/PC/ABS), хромированный верх

      • Общие характеристики

        Функция автоматического отключения
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

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