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    • Вкусный кофе каждый день Вкусный кофе каждый день Вкусный кофе каждый день
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      Essentials Collection Капельная кофеварка Philips серии 1000

      HD7430/90

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Вкусный кофе каждый день

      Наслаждайтесь кофе с капельной кофеваркой Philips Essential Collection серии 1000. Вас ждут до 10 чашек горячего кофе благодаря большому объему кувшина 1,2 л и функции поддержания температуры. Варите больше, смакуйте дольше.

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      Essentials Collection Капельная кофеварка Philips серии 1000

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      Essentials Collection
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      Essentials Collection

      Капельная кофеварка Philips серии 1000

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      Вкусный кофе каждый день

      Наслаждайтесь горячим кофе без спешки

      • Надежная, безопасная и быстрая заварка
      • Продуманный и удобный дизайн
      • Все удобства для завтрака
      Все удобства для завтрака

      Все удобства для завтрака

      Комплект для завтрака, созданный с учетом основных целей эксплуатации. Соберите весь набор — в него также входят чайник и тостер, выполненные в схожем стиле.

      Кувшин 1,2 л для 10 порций кофе

      Кувшин 1,2 л для 10 порций кофе

      Больше порций — больше наслаждения. Стеклянный кувшин 1,2 л позволит готовить до 10 чашек любимого кофейного напитка.

      Режим поддержания температуры горячего кофе

      Режим поддержания температуры горячего кофе

      Наша капельная кофеварка автоматически переходит в режим поддержания температуры на 30 минут после каждого сеанса приготовления, чтобы вы могли без лишней спешки наслаждаться горячим кофе.

      Система "капля-стоп" для наливания кофе в удобное вам время

      Система "капля-стоп" для наливания кофе в удобное вам время

      Не нужно ждать, пока заварится целый кувшин. Снимите его в любой момент, чтобы прекратить заваривание. Удобное управление процессом для кофе-брейка в комфортное для вас время.

      Индикатор уровня воды для удобного пополнения

      Индикатор уровня воды для удобного пополнения

      Теперь не нужно гадать, сколько воды наливать. Индикатор уровня воды позволит без труда налить нужное количество воды.

      Автоматическое отключение

      Автоматическое отключение

      После каждого сеанса приготовления капельная кофеварка будет поддерживать температуру кофе в течение 30 минут, а затем автоматически выключится для обеспечения безопасности.

      • Страна изготовления

        Сделано:
        Китай

      • Технические характеристики

        Напряжение
        220–240  V
        Мощность
        1000  W
        Длина шнура
        1  m
        Частота
        50–60  Hz
        Время варки для кувшина
        10 минут

      • Дизайн

        Цвет
        Темно-серый

      • Общие характеристики

        Подходит для
        Молотый кофе
        Время автоподдержания температуры
        30 минут после каждого заваривания
        Объем резервуара для воды
        1,38 л
        Функции устройства
        • Тип кувшина: стеклянный
        • Система "капля-стоп"
        • Автоотключение
        • Индикатор уровня воды
        Емкость кувшина
        1,25 л

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии во всех странах

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