Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Особая система позволяет установить желаемую крепость кофе. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Особая система позволяет установить желаемую крепость кофе. Узнать обо всех преимуществах
Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Особая система позволяет установить желаемую крепость кофе. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Особая система позволяет установить желаемую крепость кофе. Узнать обо всех преимуществах
Капельная кофеварка, 1,2 л
Итого:
Великолепный вкус кофе раскрывается только при приготовлении напитка из свежемолотых зерен. Эта кофемашина оснащена кофемолкой с коническими жерновами, обеспечивающими идеальную степень помола и безупречный вкус.
Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.
Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).
Вы можете использовать молотый кофе вместо кофейных зерен. Специальная функция отключает кофемолку и позволяет просто добавить молотый кофе в фильтр.
Приготовьте кофе по своему вкусу, выбрав одну из 9 степеней помола. Для более крепкого кофе установите мелкий помол, а для более легкого, мягкого вкуса классического американо выберите грубый помол.
Удобный регулятор приготовления кофе позволяет с легкостью выбирать нужные настройки, например количество чашек и крепость.
Выберите период, в течение которого кофе будет оставаться горячим. Время до автоматического отключения может варьироваться от 10 минут до 2 часов.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Страна происхождения
Вес и размеры
Обработка
Обслуживание
Социальная ответственность
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.