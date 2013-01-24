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    Philips Saeco Xsmall

    Автоматическая кофемашина

    HD8745/09
    Saeco
    Общая оценка / 5
    Saeco
    • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе Почувствуйте аромат любимых зерен кофе Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
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      Philips Saeco Xsmall Автоматическая кофемашина

      HD8745/09
      Общая оценка / 5

      Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

      Машина Saeco Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. А при помощи трубки подачи пара вы без труда сможете приготовить молочную пенку для очередного идеального напитка. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Saeco Xsmall Автоматическая кофемашина

      Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

      Машина Saeco Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. А при помощи трубки подачи пара вы без труда сможете приготовить молочную пенку для очередного идеального напитка. Узнать обо всех преимуществах

      Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

      Машина Saeco Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. А при помощи трубки подачи пара вы без труда сможете приготовить молочную пенку для очередного идеального напитка. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Saeco Xsmall Автоматическая кофемашина

      Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

      Машина Saeco Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. А при помощи трубки подачи пара вы без труда сможете приготовить молочную пенку для очередного идеального напитка. Узнать обо всех преимуществах

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        Xsmall

        Xsmall

        Автоматическая кофемашина

        Итого:

        Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

        эспрессо из цельных зерен одним нажатием кнопки

        • Приготовление 2 видов кофе
        • Классический капучинатор
        • Белый
        • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
        Автоматическая очистка каналов кофемашины

        Автоматическая очистка каналов кофемашины

        В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

        Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

        Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

        В этой эспрессо-кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

        Запрограммируйте предпочтительный объем

        Запрограммируйте предпочтительный объем

        Благодаря функции памяти, вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

        Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

        Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

        Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

        Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

        Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

        Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого грубого для кофе с мягким вкусом.

        Съемная варочная группа для удобства очистки

        Съемная варочная группа для удобства очистки

        Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Материал бойлера
          Нержавеющая сталь
          Количество бойлеров
          1 бойлер
          Давление воды в насосе
          15 бар (идеальный эспрессо)
          Поддерживаемые виды кофе
          Цельные кофейные зерна
          Страна изготовления
          • Разработано в Италии
          • Сделано в Европе
          Съемная варочная группа
          Да
          Питание
          1400  Вт
          напряжение
          230  В
          Частота
          50  Гц
          Длина шнура
          80  см

        • Идеальный эспрессо

          Технология приготовления эспрессо
          Система сохранения аромата: предварительное заваривание

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Легко использовать

          Очистка и обслуживание
          Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
          Использование
          • Съемная варочная группа
          • Съемный резервуар для воды

        • Вес и габариты

          Максимальная высота чашки
          95  миллиметра
          Вес продукта
          6,9  кг
          Размеры изделия (Д х Г х В)
          295 x 325 x 420  миллиметра
          Емкость для зерен
          180  г
          Емкость контейнера для отходов
          8  порций
          Объем резервуара для воды
          1  л

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