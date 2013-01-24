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Philips Saeco Intelia

Автоматическая кофемашина

HD8751/19
Saeco
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Общая оценка / 5
1 награда
Saeco
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    Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

    HD8751/19
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

    Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах

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      Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

      С керамическими жерновами для наилучшего вкуса

      • Приготовление 7 видов кофе
      • Классический капучинатор
      • Черный
      • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
      5 степеней помола для выбора крепости кофе

      5 степеней помола для выбора крепости кофе

      Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

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      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Давление насоса
        15 бар
        Емкость контейнера для кофейных зерен
        300  г
        Емкость контейнера для отходов
        10  порций
        Высота чашки (макс.)
        130  миллиметра
        Время приготовления одной порции напитка
        От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго)  с
        Бойлеры
        1
        напряжение
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Длина шнура
        0,8  м
        Вместительный резервуар для воды
        1,5  л

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1900  Вт

      • Общие характеристики

        Одновременное приготовление чашек кофе
        2
        Подходит для
        Цельные кофейные зерна, молотый кофе
        Запрограммированные напитки
        3
        Настройки крепости кофе
        3
        Настройки температуры
        3
        Настройки помола
        5
        Тип бойлера
        Быстрый нагрев бойлера
        Тип дисплея
        ЖК
        Особые функции
        • Кофемолка с керамическими жерновами
        • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
        • Опция пара
        • Предварительное заваривание
        • Опция кипятка
        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        • Регулировка уровня крепости кофе
        • Регулируемая температура
        • Регулировка объема кофе
        Удобное и простое использование
        • Съемный носик
        • Съемный поддон для капель
        • Автоматический переход в режим ожидания
        • Автоматическое отключение
        Простая очистка и обслуживание
        • Автоматический цикл удаления накипи
        • Съемная варочная группа
        • Дополнительно: фильтр для воды Brita
        • Цикл автоматического ополаскивания
        • Совместимость с фильтром AquaClean
        Кофейные напитки
        Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато

      • Отделка

        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Материал поддона для капель
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Пластик
        Материал насадки панарелло
        Пластик
        Материал резервуара для воды
        Пластик

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Европа

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        8,9  кг
        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        256 x 340 x 440  миллиметра

      • Дизайн

        цвет
        Черный

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