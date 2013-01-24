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    Philips Saeco Intelia

    Автоматическая кофемашина

    HD8752/49
    Saeco
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Saeco
    • Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки
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      Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

      HD8752/49
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

      Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах

      Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

      Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах

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        Intelia

        Intelia

        Автоматическая кофемашина

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

        С превосходным автоматическим вспенивателем молока Saeco

        • Автоматический капучинатор
        • Серебристое
        Капучинатор можно мыть в посудомоечной машине

        Капучинатор можно мыть в посудомоечной машине

        Для поддержания идеального рабочего состояния эспрессо-кофемашины Saeco очищайте автоматический капучинатор, промывая его теплой водой/в посудомоечной машине.

        Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

        Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

        В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

        Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

        Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

        Благодаря технологии быстрого нагрева бойлера ваша кофемашина Saeco всегда готова к работе. Не нужно ждать перед приготовлением каждого эспрессо, ведь теперь вы сможете готовить свой любимый кофе чашка за чашкой.

        Сохраните параметры вашего любимого напитка

        Сохраните параметры вашего любимого напитка

        Благодаря инновационной функции памяти, которая сохраняет настройки объема, крепости и температуры кофе, вы всегда сможете получать идеальный эспрессо, сваренный специально для вас. Просто нажмите одну кнопку и сможете наслаждаться вашим любимым кофейным напитком.

        Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

        Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

        Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

        Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

        Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

        Капучинатор и кувшин для молока кофемашин Saeco можно мыть в посудомоечной машине, а значит, вы можете поддерживать чистоту без лишних хлопот.

        Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

        Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

        Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

        Съемная варочная группа для удобства очистки

        Съемная варочная группа для удобства очистки

        Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

        Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

        Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

        Эспрессо-кофемашина Saeco оснащена технологией автоматической очистки водой перед включением и выключением кофемашины, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлит срок службы. Кофемашина не только сообщит вам о необходимости провести очистку, но и начнет ее автоматически. Просто следуйте указаниям на экране. Удаляйте накипь без лишних хлопот!

        Автоматический капучинатор для вкусной молочной пенки

        Автоматический капучинатор для вкусной молочной пенки

        Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена удобным приспособлением для взбивания молока, который бариста называют капучинатором. Молоко поступает в капучинатор непосредственно из пакета или кувшина, автоматически взбивается и наливается в чашку. Всего одно касание кнопки — и вы мгновенно получаете густую вкусную пенку.

        Удобный и понятный цветовой интерфейс

        Благодаря понятным значкам на дисплее управлять этой кофемашиной удивительно просто. Для максимального удобства значки подсвечиваются разными цветами в зависимости от ситуации: красный — требуется выполнить какое-либо действие, желтый — машина занята (разогревает воду и пр.), а зеленый означает готовность к работе.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Материал бойлера
          Нержавеющая сталь
          Количество бойлеров
          1 бойлер
          Давление воды в насосе
          15 бар (идеальный эспрессо)
          Поддерживаемые виды кофе
          • Молотый кофе
          • Цельные кофейные зерна
          Страна изготовления
          • Разработано в Италии
          • Сделано в Европе
          Съемная варочная группа
          Да
          Питание
          1900  Вт
          Длина шнура
          80  см

        • Забота об окружающей среде

          Функция автоматического перехода в режим ожидания
          Да

        • Идеальный эспрессо

          Технология приготовления эспрессо
          • Адаптируемая система Saeco
          • Система сохранения аромата: предварительное заваривание

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Легко использовать

          Очистка и обслуживание
          • Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
          • Цикл удаления накипи
          Использование
          • Регулируемый диспенсер для кофе
          • Подставка для чашек
          • Быстрый пар
          • Съемная варочная группа
          • Выбор обычного эспрессо/эспрессо лунго

        • Вес и габариты

          Объем резервуара для воды
          1,5  л
          Максимальная высота чашки
          130  миллиметра
          Вес продукта
          8,9  кг
          Размеры изделия (Д х Г х В)
          256 x 340 x 440  миллиметра
          Емкость для зерен
          300  г
          Емкость контейнера для отходов
          10  порций

        • Особенности

          Капучинатор
          Да
          Трубка для подачи горячей воды / пара
          Да
          Насадка панарелло
          Нержавеющая сталь
          Одновременное приготовление двух чашек
          Да
          Совместимость с фильтром Brita
          Опционально

        • Дизайн

          Цвет
          Серебристый/черный
          Материалы и отделка
          Пластик

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