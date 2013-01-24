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Philips Saeco Intelia

Автоматическая кофемашина

HD8753/19
Saeco
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Общая оценка / 5
1 награда
Saeco
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    Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

    HD8753/19
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. Превосходный капучино или эспрессо всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. Превосходный капучино или эспрессо всего одним нажатием кнопки. Узнать обо всех преимуществах

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      Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки

      Благодаря новейшей технологии Saeco Latte Perfetto

      • Приготовление 7 видов кофе
      • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
      • Черный
      • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
      5 степеней помола для выбора крепости кофе

      5 степеней помола для выбора крепости кофе

      Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

      Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

      Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

      Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

      Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

      Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

      Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Европа

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1900  Вт

      • Общие характеристики

        Запрограммированные напитки
        7
        Настройки крепости кофе
        3
        Настройки температуры
        3
        Настройки помола
        5
        Тип дисплея
        ЖК
        Тип кувшина
        Стандартный кувшин
        Кофейные напитки
        Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато
        Подходит для
        Цельные кофейные зерна, молотый кофе
        Одновременное приготовление чашек кофе
        2
        Тип бойлера
        Быстрый нагрев бойлера
        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        • Регулировка уровня крепости кофе
        • Регулировка объема кофе
        • Регулируемая температура
        Простая очистка и обслуживание
        • Автоматический цикл удаления накипи
        • Цикл автоматического ополаскивания
        • Дополнительно: фильтр для воды Brita
        • Съемная варочная группа
        Особые функции
        • Кофемолка с керамическими жерновами
        • Опция кипятка
        • Встроенный молочный кувшин
        • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
        • Предварительное заваривание
        Удобное и простое использование
        • Съемный поддон для капель
        • Съемный носик
        • Автоматический переход в режим ожидания
        • Автоматическое отключение

      • Отделка

        Материал резервуара для воды
        Пластик
        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Материал поддона для капель
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь и пластик

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Время приготовления одной порции напитка
        От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго)  с
        Частота
        50  Гц
        напряжение
        230  В
        Вместительный резервуар для воды
        1,5  л
        Высота чашки (макс.)
        110  миллиметра
        Емкость контейнера для кофейных зерен
        300  г
        Емкость кувшина для молока
        500  л
        Длина шнура
        0,8  м
        Бойлеры
        1
        Емкость контейнера для отходов
        10  порций
        Давление насоса
        15  бар

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        256 x 340 x 444  миллиметра
        Вес изделия
        8,9  кг

      • Дизайн

        цвет
        Черный

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