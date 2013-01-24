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Philips Saeco Syntia

Автоматическая кофемашина

HD8837/09
Saeco
Общая оценка / 5
Saeco
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
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    Philips Saeco Syntia Автоматическая кофемашина

    HD8837/09
    Общая оценка / 5

    Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

    идеальное сочетание компактного и стильного дизайна, прекрасных характеристик и высококачественных материалов Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Saeco Syntia Автоматическая кофемашина

    Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

    идеальное сочетание компактного и стильного дизайна, прекрасных характеристик и высококачественных материалов Узнать обо всех преимуществах

    Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

    идеальное сочетание компактного и стильного дизайна, прекрасных характеристик и высококачественных материалов Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Saeco Syntia Автоматическая кофемашина

    Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

    идеальное сочетание компактного и стильного дизайна, прекрасных характеристик и высококачественных материалов Узнать обо всех преимуществах

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      Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

      компактная и стильная система приготовления кофе из цельных зерен

      • Классический капучинатор
      • Нержавеющая сталь
      Современный дизайн с отделкой из нержавеющей стали

      Современный дизайн с отделкой из нержавеющей стали

      Корпус эспрессо-кофемашины Saeco сделан из нержавеющей стали, благодаря чему машина выглядит современно и стильно. Такой прибор не только станет украшением вашей кухни, но и прослужит вам долгие годы.

      Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

      Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

      В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

      Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

      Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

      Благодаря технологии быстрого нагрева бойлера ваша кофемашина Saeco всегда готова к работе. Не нужно ждать перед приготовлением каждого эспрессо, ведь теперь вы сможете готовить свой любимый кофе чашка за чашкой.

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

      Сохраните параметры вашего любимого напитка

      Сохраните параметры вашего любимого напитка

      Благодаря инновационной функции памяти, которая сохраняет настройки объема, крепости и температуры кофе, вы всегда сможете получать идеальный эспрессо, сваренный специально для вас. Просто нажмите одну кнопку и сможете наслаждаться вашим любимым кофейным напитком.

      Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

      Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

      Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Капучинатор и кувшин для молока кофемашин Saeco можно мыть в посудомоечной машине, а значит, вы можете поддерживать чистоту без лишних хлопот.

      Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

      Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

      Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

      Съемная варочная группа для удобства очистки

      Съемная варочная группа для удобства очистки

      Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

      Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

      Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

      Эспрессо-кофемашина Saeco оснащена технологией автоматической очистки водой перед включением и выключением кофемашины, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлит срок службы. Кофемашина не только сообщит вам о необходимости провести очистку, но и начнет ее автоматически. Просто следуйте указаниям на экране. Удаляйте накипь без лишних хлопот!

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Количество бойлеров
        1 бойлер
        Поддерживаемые виды кофе
        • Молотый кофе
        • Цельные кофейные зерна
        Питание
        1400  Вт
        напряжение
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Длина шнура
        80  см

      • Идеальный эспрессо

        Технология приготовления эспрессо
        • Адаптируемая система Saeco
        • Система сохранения аромата: предварительное заваривание

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Для различных напитков

        Вариации с молоком
        Насадка панарелло: взбивание молока

      • Легко использовать

        Очистка и обслуживание
        Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
        Использование
        • Регулируемый диспенсер для кофе
        • Специальное отверстие для молотого кофе
        • Фронтальный доступ ко всем элементам
        • Быстрый пар
        • Съемная варочная группа
        • Съемный резервуар для воды

      • Вес и габариты

        Максимальная высота чашки
        110  миллиметра
        Размеры изделия (Д х Г х В)
        256x315x415  миллиметра
        Емкость для зерен
        250  г
        Емкость контейнера для отходов
        8  порций
        Объем резервуара для воды
        1,2  л

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