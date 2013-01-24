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Avance Collection

Аэрогриль XL

HD9240/30
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  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!* Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!* Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
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    Avance Collection Аэрогриль XL

    HD9240/30
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*

    Уникальная технология Philips Rapid Air позволяет жарить пищу с помощью горячего воздуха, поэтому блюда получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Для приготовления изысканных блюд требуется гораздо меньше масла! Узнать обо всех преимуществах

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    Avance Collection Аэрогриль XL

    Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*

    Уникальная технология Philips Rapid Air позволяет жарить пищу с помощью горячего воздуха, поэтому блюда получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Для приготовления изысканных блюд требуется гораздо меньше масла! Узнать обо всех преимуществах

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      Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*

      С технологией Rapid Air для идеального приготовления

      • Блюда с малым содержанием жира
      • Мультиварка 1,2 кг
      • Белый
      Здоровые блюда с аппетитной корочкой благодаря технологии Rapid Air

      Здоровые блюда с аппетитной корочкой благодаря технологии Rapid Air

      Уникальная технология Rapid Air позволяет жарить, запекать и готовить во фритюре с использованием небольшого количества масла или без него. Меньше неприятных запахов и более вкусные блюда и закуски, чем при жарке в обычной фритюрнице. Удобная очистка и простота использования.

      Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи

      Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи

      Вместимость 1,2 кг для приготовления обеда на 5 человек. Теперь благодаря увеличению вместимости аэрогриля на 50 % даже большие семьи могут наслаждаться вкусными жареными блюдами**

      Цифровой дисплей для простого выбора времени и температуры

      Цифровой дисплей для простого выбора времени и температуры

      С помощью цифрового сенсорного дисплея можно просто и точно регулировать время и температуру приготовления. Наслаждайтесь любимыми блюдами, указав нужную длительность и температуру приготовления!

      Кнопка сохранения настроек для приготовления любимых блюд

      Кнопка сохранения настроек для приготовления любимых блюд

      Сохраните настройки для приготовления любимых блюд и готовьте их одним нажатием кнопки!

      С помощью аэрогриля можно жарить, готовить во фритюре и даже запекать

      С помощью аэрогриля можно жарить, готовить во фритюре и даже запекать

      Инновационная технология Rapid Air аэрогриля Philips позволяет не только готовить во фритюре, но также жарить и запекать. Универсальное решение для приготовления любых блюд!

      Буклет с рецептами для приготовления вкусных блюд

      Буклет с рецептами для приготовления вкусных блюд

      Эта кулинарная книга составлена мастерами-кулинарами и содержит рецепты для создания в аэрогриле блюд с низким содержанием жира. В ней вы также найдете рецепты, требующие разного способа приготовления: с помощью аэрогриля вы сможете легко и быстро жарить, запекать и готовить во фритюре более здоровую пищу.

      Увеличение мощности для быстрого приготовления

      Увеличение мощности для быстрого приготовления

      Улучшенные характеристики для быстрого приготовления! Благодаря увеличенной мощности* вы можете наслаждаться вкусными жареными и другими блюдами, содержащими меньше жира!*

      Уникальный дизайн: приготовление вкусных блюд с низким содержанием жира

      Уникальный дизайн: приготовление вкусных блюд с низким содержанием жира

      Уникальный дизайн аэрогриля Philips: особая конструкция, быстро циркулирующий горячий воздух и оптимальный температурный режим позволяют быстро готовить полезные жареные блюда без добавления масла.

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Для дополнительного удобства съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно мыть в посудомоечной машине.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Автоматическое отключение
        • Термоизолированный корпус
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Сигнал готовности
        • Регулятор нагрева
        • Книга рецептов и приложение
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки
        • Запатентованная технология Rapid Air
        • Функция сохранения настроек
        Регулировка времени
        До 60 минут

      • Технические характеристики

        Вместимость корзины
        1,2  кг
        Длина шнура
        0,8  м
        Питание
        2100  Вт

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        422 x 314 x 302  миллиметра
        Вес изделия
        7  кг

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Пластик

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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          • По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips.

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