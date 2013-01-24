Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
Уникальная технология Philips Rapid Air позволяет жарить пищу с помощью горячего воздуха, поэтому блюда получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Для приготовления изысканных блюд требуется гораздо меньше масла! Узнать обо всех преимуществах
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Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
Уникальная технология Philips Rapid Air позволяет жарить пищу с помощью горячего воздуха, поэтому блюда получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Для приготовления изысканных блюд требуется гораздо меньше масла! Узнать обо всех преимуществах
Уникальная технология Rapid Air позволяет жарить, запекать и готовить во фритюре с использованием небольшого количества масла или без него. Меньше неприятных запахов и более вкусные блюда и закуски, чем при жарке в обычной фритюрнице. Удобная очистка и простота использования.
Вместимость 1,2 кг для приготовления обеда на 5 человек. Теперь благодаря увеличению вместимости аэрогриля на 50 % даже большие семьи могут наслаждаться вкусными жареными блюдами**
С помощью цифрового сенсорного дисплея можно просто и точно регулировать время и температуру приготовления. Наслаждайтесь любимыми блюдами, указав нужную длительность и температуру приготовления!
Сохраните настройки для приготовления любимых блюд и готовьте их одним нажатием кнопки!
Инновационная технология Rapid Air аэрогриля Philips позволяет не только готовить во фритюре, но также жарить и запекать. Универсальное решение для приготовления любых блюд!
Эта кулинарная книга составлена мастерами-кулинарами и содержит рецепты для создания в аэрогриле блюд с низким содержанием жира. В ней вы также найдете рецепты, требующие разного способа приготовления: с помощью аэрогриля вы сможете легко и быстро жарить, запекать и готовить во фритюре более здоровую пищу.
Улучшенные характеристики для быстрого приготовления! Благодаря увеличенной мощности* вы можете наслаждаться вкусными жареными и другими блюдами, содержащими меньше жира!*
Уникальный дизайн аэрогриля Philips: особая конструкция, быстро циркулирующий горячий воздух и оптимальный температурный режим позволяют быстро готовить полезные жареные блюда без добавления масла.
Для дополнительного удобства съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно мыть в посудомоечной машине.
Общие характеристики
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн
Отделка
Обслуживание
Забота об окружающей среде